Météo au Royaume-Uni : les Britanniques profiteront d’un soleil de 22°C aujourd’hui – mais de la pluie et des nuages ​​sont en route

Les BRITS bénéficieront d’un soleil de 22°C aujourd’hui, ont indiqué les prévisionnistes – mais des pluies et des conditions nuageuses sont à venir.

La plupart des régions du Royaume-Uni connaîtront un début de journée frais avec quelques éclaircies agréables, selon le Met Office.

Le soleil se lève sur Christchurch, Dorset, hier Crédit : BNPS

La température maximale d’aujourd’hui devrait être de 22 °C. Crédit : MetOffice-Twitter

Un client d’Oxford Street à Londres s’est baigné hier Crédit : Belinda Jiao

Le temps deviendra plus nuageux du nord-ouest à mesure que la journée avance et de la pluie devrait arriver dans l’après-midi sur l’Irlande du Nord et l’ouest de l’Écosse.

Les vents deviendront plus forts dans ces zones et des coups de vent côtiers sont attendus, prédit le Met Office.

Dans le sud-est cependant, il restera plutôt chaud avec un mercure atteignant 22 °C vers 16 heures dans la région de Londres.

Claire Nasir, météorologue au Met Office, a déclaré : « À l’heure du déjeuner, nous verrons les premières pluies se déplacer sur l’Irlande du Nord, ainsi que sur l’ouest de l’Écosse. »

Elle a ajouté : « N’importe où probablement dans le Yorkshire, dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles tout au long de l’après-midi, de belles conditions, des nuages ​​épars, un peu de soleil, des températures élevées chez les adolescentes, basses 20 degrés.

« Je me sens au frais sous ce temps humide et venteux qui sera implacable jusqu’à mercredi soir. »

Il restera venteux en Écosse pendant la nuit et la pluie se dissipera de l’est.

Cependant, cette pluie persistera dans le nord de l’Angleterre et au Pays de Galles.

Plus au sud, le temps sera plus sec avec quelques éclaircies.

Il fera moins froid la nuit que ces derniers jours, surtout dans le nord, prédisent les experts.

Jeudi, nous verrons des nuages ​​avec des épidémies de pluie éparses dans les parties centrales.

Il restera chaud avec des éclaircies dans le sud avec des températures atteignant 24°C, tandis qu’au nord il fera plus frais avec du soleil et des averses.

Dans l’extrême nord, il y aura du vent.

À plus long terme, vendredi devrait rester variable avec de nouvelles épisodes de pluie.

Dans le sud-est, le temps deviendra à nouveau plus chaud et humide samedi et il pourrait y avoir un risque d’orages.

D’autres pluies et orages sont attendus dimanche.