Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques profiteront d’un grésillement 24C avec un soleil radieux avant qu’un MOIS de pluie ne tombe dans seulement deux heures demain

BRITS sera traité à un grésillement 24C avant qu’un mois de pluie ne tombe en un jour demain.

Le temps chaud s’arrêtera brutalement après un week-end ensoleillé et un début de semaine doux a vu les températures grimper à 28°C hier.

Sarah et William se rafraîchissent dans la mer à Sidmouth, Devon hier Crédit : Solent

Les gens se sont précipités vers la mer pour profiter du beau temps à Bournemouth, Dorset Crédit : BNPS

Un mois de pluie devrait tomber demain après des sommets de 24°C

À Londres, des personnes à l’abri des fortes pluies de mai – des vues similaires pourraient se produire mercredi

Tôt le matin, les nageurs se baignent à Brighton

Durdle Door dans le Dorset était également populaire auprès des adorateurs du soleil

Aujourd’hui, il va faire un peu plus frais que ces derniers jours, avec des maximums de 24C dans le sud et 20C dans le nord.

Jusqu’à 50 mm pourraient tomber dans certaines régions mercredi en l’espace de deux heures, ce qui équivaut à la quantité moyenne dans le sud-est de l’Angleterre pour tout le mois de juin.

Le front froid qui s’enfonce vers le sud-est introduit de l’air plus frais, provoquant des conditions plus nuageuses et plus humides dans le nord de l’Angleterre, le sud de l’Écosse et l’Irlande du Nord.

Il survient alors que la haute pression quitte l’île des Açores au Portugal, s’installant à travers les Midlands et le sud-est de l’Angleterre.

Certaines parties du Royaume-Uni étaient plus chaudes que les Bahamas hier, car les températures dans le hotspot de vacances des Antilles n’atteignent que 26 ° C.

Aujourd’hui, nous verrons des maximums de 24 ° C dans le sud avant que la pluie ne frappe mercredi

Des amis se rafraîchissent avec un ventilateur en se promenant le long de la Tamise à Richmond

Un groupe d’amis profite d’une excursion d’une journée à la plage de Bournemouth

Une femme profitant d’une promenade au soleil à Hyde Park avec son chien

Les foules ont apprécié le South of England Show 2021 à Sussex

Le précédent record de la journée la plus chaude a été établi il y a près de deux semaines, le 2 juin, lorsque des températures de 28,3 ° C ont été enregistrées à Northolt, dans l’ouest de Londres.

Mais il faut s’attendre à ce que l’influence de l’Atlantique refroidisse les esprits dans le nord et l’ouest de l’Angleterre, car elle apporte un ciel plus nuageux et des plaques de pluie.

Mercredi, des éclaircies persistent dans le sud, tandis que des averses commenceront à s’installer dans le nord.

Mais les prévisions de « panne d’orage » à partir de 18 heures mercredi ont forcé le Met Office à émettre un avertissement météo jaune pour certaines parties du Royaume-Uni.

Lucimora Goiania se rafraîchit à Bournemouth

Des milliers de personnes ont afflué vers les plages de Bournemouth, Dorset

Bien qu’il existe « une incertitude importante » quant à l’emplacement et au calendrier, les orages devraient se déplacer à travers le pays et potentiellement l’est du Pays de Galles.

Les météorologues ont averti que le temps « intense » pourrait apporter des pluies torrentielles, de la grêle, des éclairs et des vents forts de mercredi tard à vendredi matin.

La prévisionniste du Met Office, Becky Mitchell, a déclaré: « De grandes étendues d’Angleterre et du Pays de Galles pourraient potentiellement voir de fortes averses jeudi.

« Après cela, il apportera de l’air plus frais de l’Ouest et ainsi dissipera le temps chaud.

« Après cela, il apportera de l’air plus frais de l’Ouest et ainsi dissipera le temps chaud.

« L’avertissement d’orage couvre une assez grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles. Plus près du temps, nous aurons une meilleure idée de l’endroit exact où ils devraient être », a-t-elle poursuivi.

Cela vient après un week-end de plaisir au soleil, voyant les Britanniques affluer dans les parcs, les plages et les pubs pour profiter des rayons, avant de célébrer la première victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 sous des températures caniculaires.

Des parieurs cachés sous des parapluies à Cambridge Crédit : Geoff Robinson

À Newhaven, les vagues se sont écrasées contre le port le mois dernier Crédit : EDDIE MITCHELL

Zoe Howell jette un seau d’eau sur Joshua, un poney New Forest près de Ringwood dans la New Forest, Hants