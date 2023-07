Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques profiteront du soleil du 23 ° C après la misère de l’orage

Les Britanniques pourront enfin se prélasser sous un soleil de 23 ° C après avoir enduré la pluie et les orages ces derniers jours.

Des périodes ensoleillées commenceront à apparaître dans une grande partie du Royaume-Uni aujourd’hui, bien que les températures continueront à se sentir fraîches en raison des vents forts.

Des orages et des vents violents ont frappé le Royaume-Uni ce week-end Crédit : images de couverture

Les températures pourraient atteindre un maximum de 23 ° C mercredi Crédit : Bureau MET

Des pluies persistantes continueront à traverser l’Écosse jusqu’à ce soir, avec un avertissement météo jaune en place pour l’est du pays, mais les parties centrales et orientales de l’Angleterre resteront sèches.

Un mélange de soleil et de pluie est prévu pour lundi, avant que les températures ne commencent à augmenter et que les conditions ne deviennent plus stables mardi et mercredi, a déclaré le Met Office.

Le mercure devrait atteindre des sommets de 22 ° C pendant les « périodes chaudes et ensoleillées » dans le sud-est et à Londres mardi, avant de remonter à 23 ° C mercredi.

Les orages de juillet ont semblé bien loin des températures record de juin, bien que le mercure ait été « étonnamment proche » de la moyenne jusqu’à présent ce mois-ci.

Le météorologue du Met Office, Jonathan Vautrey, a déclaré: « Encore relativement nuageux pour l’Écosse au début [on Monday] et la plupart d’entre nous commenceront alors à voir des averses bouillonner à nouveau alors que nous nous dirigeons tout au long de la journée – en particulier les zones centrales vers l’est et le sud-est de l’Angleterre.

« Encore une fois, ceux-ci pourraient devenir lourds dans des endroits avec des orages et de la grêle possibles, mais il y aura d’autres zones où ces averses seront un peu plus aléatoires et certains d’entre nous pourraient rester au sec pendant une grande partie de la journée – peut-être certaines parties du nord-ouest L’Angleterre jusqu’au Pays de Galles et au sud-ouest de l’Angleterre.

« Si vous parvenez à esquiver ces averses et à voir certaines des périodes les plus ensoleillées, les températures oscilleront entre 17°C et 23°C, autour de l’endroit où nous devrions être pour la période de l’année.

Les perspectives du Met Office pour mardi à jeudi ajoutent: « Toute luminosité précoce mardi laissant place à un ciel nuageux et à la pluie pour certains. Plus lumineux mercredi et jeudi avec des averses isolées et des éclaircies chaudes. Des vents plus légers. »

Cela survient après qu’un système de basse pression atlantique a apporté des vents inhabituellement forts au Royaume-Uni ce week-end, avec de fortes pluies et des averses frappant une grande partie de la Grande-Bretagne.

Des avertissements nationaux de temps violent ont été émis avec des inquiétudes concernant les perturbations des déplacements dans le sud et le nord de l’Angleterre, le sud du Pays de Galles, certaines parties de l’Écosse et de l’Irlande du Nord.

Les vents ont atteint jusqu’à 55 mph dans les endroits exposés hier.

Les conditions venteuses devraient s’atténuer aujourd’hui, mais les pluies et les averses continueront dans le nord avec un risque de tonnerre.

Et tandis que beaucoup se réveilleront avec des périodes ensoleillées cette semaine, il y a toujours un risque que les averses deviennent fortes et se transforment en tonnerre.