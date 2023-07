Météo au Royaume-Uni: les Britanniques profiteront du soleil de 23 ° C aujourd’hui – et cela ne fera que s’améliorer cette semaine

BRITS profitera du soleil de 23 ° C aujourd’hui – et le temps ne fera que s’améliorer cette semaine.

Le Met Office a déclaré qu’aujourd’hui verrait un mélange de périodes ensoleillées et d’averses venteuses dispersées.

Une femme brave le vent devant le Parlement samedi – le temps devrait s’améliorer cette semaine Crédit : LNP

Le prévisionniste Jonathan Vautrey a déclaré que le mercure pourrait atteindre 23C Crédit : Bureau MET

Les précipitations pourraient être abondantes à certains endroits, avec un faible risque d’orage.

Mais des brises plus légères laisseront les Britanniques plus chauds que le week-end.

Le prévisionniste Jonathan Vautrey a déclaré: « Certains d’entre nous esquiveront beaucoup d’averses et pourraient rester relativement au sec pendant une grande partie de la journée.

« Et sous ce soleil, les températures atteindront des sommets d’environ 21 ° C, 23 ° C à travers le Pays de Galles et l’Angleterre.

« Certaines parties de l’Écosse et de l’Irlande du Nord seront plus proches du 18 ou du 19 s.

« Mais je me sens juste un peu plus chaud par rapport au week-end maintenant que ces vents sont un peu plus légers. »

Ce soir, les averses s’atténueront – les prévisionnistes prévoyant des éclaircies tardives.

Il deviendra nuageux dans la nuit dans l’ouest du pays, mais le ciel restera dégagé ailleurs.

Demain, la pluie se déplacera vers le nord-est à travers le Royaume-Uni, devenant abondante à certains endroits.

Mais le sud-est restera principalement sec et chaud, avec des vents légers à l’ouest.

Le temps s’éclaircira mercredi et jeudi, même s’il y aura encore quelques averses entre les périodes ensoleillées.

Il pourrait y avoir des épisodes de pluie plus longs vendredi, mais les températures devraient se situer autour de la moyenne de juillet.

Jonathan a déclaré: « Les températures dans le sud-est grimperont à un 24 ° C relativement agréable mardi – donc ce devrait être une belle journée.

« Dans la seconde moitié de la semaine, nous verrons à nouveau le retour de ce soleil et d’averses éparses.

« Les températures se maintiendront juste là où elles devraient être pour la période de l’année, entre les années 20 et 20. »