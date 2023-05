Météo au Royaume-Uni: les Britanniques profiteront du soleil à 22 ° C aujourd’hui alors que les familles profitent de vacances à mi-parcours – avec un soleil aussi chaud que Majorque

BRITS profitera du soleil de 22 ° C aujourd’hui alors que les familles profitent de leurs vacances à mi-parcours.

Le soleil devrait être aussi chaud que Majorque, avec des maximums de 22 ° C dans le centre de l’Écosse et à Exeter mardi.

La plage de Durdle Door dans le Dorset était bondée dimanche alors que les vacanciers et les baigneurs profitaient du soleil Crédit : ©Graham Hunt

Le mercure atteindra 21C à Cardiff et Kendal près du Lake District cet après-midi.

Cela survient après que les plages ont été bondées à travers le pays ce week-end, avec un temps sec qui devrait se poursuivre pour le reste de la semaine.

Un porte-parole du Met Office a déclaré: « Les premiers nuages ​​deviendront de plus en plus confinés à l’extrême nord et à l’est, où il fera frais.

« Sinon, il fera sec avec beaucoup de soleil chaud. Vent dans l’extrême nord et dans certaines régions du sud. »

Demain, les nuages ​​bas feront place à des périodes ensoleillées avec le plus de chaleur ressentie à l’ouest.

Pendant ce temps, à Majorque, le mercure devrait osciller autour de 21°C mardi.

Paul Gunderson, prévisionniste en chef au Met, a déclaré: « Le jet stream situé au nord du Royaume-Uni tient à distance les systèmes météorologiques instables et permet à la haute pression de dominer, apportant du beau temps à la grande majorité du Royaume-Uni.

« La position actuelle de la haute pression signifie que nous verrons un flux d’air vers l’ouest au-dessus du Royaume-Uni, une direction plus froide que si l’air était amené du sud, et des régions comme l’Espagne ou l’Afrique.

« Par conséquent, nous ne sommes pas susceptibles d’atteindre des conditions de canicule, mais les températures seront toujours chaudes atteignant les 20 ° C pour beaucoup, en particulier dans le sud-ouest et le sud du Pays de Galles. »

Pendant ce temps, les conducteurs ont reçu un avertissement après qu’une paire de lunettes de soleil a provoqué un incendie de voiture, faisant fondre un trou béant dans le pare-brise d’un véhicule en réfléchissant les rayons du soleil.

Les Londoniens ont passé le week-end férié à profiter du soleil et du temps chaud à Victoria Park samedi 1 crédit

Un jeu de plage plus traditionnel, le volleyball, à Troon, en Écosse, lundi Crédit : Alamy