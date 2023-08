Météo au Royaume-Uni: les Britanniques profiteront de trois jours de soleil glorieux à 25 ° C cette semaine – mais les températures chuteront pour les jours fériés

La plupart des Britanniques peuvent s’attendre à trois jours solides de temps ensoleillé et décent cette semaine, bien que les choses tournent au pire pour le week-end férié.

De nombreuses régions du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles resteront sèches tout au long de la journée et il fera chaud au soleil, selon les prévisions du Met Office.

Les pêcheurs tôt le matin peuvent voir le lever du soleil sur Whitby West Pier aujourd’hui Crédit : LNP

La température maximale pour aujourd’hui et les deux prochains jours devrait être de 25 ° C Crédit : Bureau MET

La température maximale devrait atteindre un très respectable 25 ° C vers 18 heures aujourd’hui près de Londres.

D’autres parties du Royaume-Uni verront également une journée ensoleillée avec des périodes ensoleillées, mais cela sera probablement interrompu par des averses éparses.

Ceux-ci sont susceptibles d’affecter la moitié nord du Royaume-Uni et les averses pourraient parfois devenir fortes.

Au cours de la nuit, quelques averses sont possibles, principalement dans les parties ouest.

Cependant, la plupart des zones devraient rester sèches tout au long, même si la couverture nuageuse devrait augmenter.

Le sud-est de l’Angleterre pourrait également voir quelques nappes de brouillard bien qu’il restera doux pour la plupart des gens.

Ces conditions devraient se poursuivre jusqu’à mercredi, la plupart des régions restant sèches et lumineuses avec des périodes ensoleillées.

La température maximale est à nouveau de 25 C.

Les épidémies de pluie devraient cependant se déplacer vers le nord-ouest et il y aura de la brise et une sensation de fraîcheur.

Plus loin et au début du week-end férié, on s’attend à un mélange de périodes ensoleillées et de fortes averses.

Les conditions devraient devenir plus fraîches du nord-ouest à partir de vendredi et se déplacer dans le week-end.

Les températures vont chuter, Londres n’atteignant que 20 ° C samedi et à peine mieux dimanche à 21 ° C.

Le météorologue du Met Office, Alex Deakin, a déclaré: «Un temps plus chaud à venir au cours des prochains jours dans le sud.

« Plus au nord, nous allons voir plus de nuages ​​mardi et il y aura aussi quelques averses de plus. »