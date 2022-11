Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques profiteront de «l’été indien» ce week-end alors que les températures montent à 17 ° C après le chaos des inondations

Les BRITS devraient profiter d’un été indien ce week-end alors que les températures devraient atteindre 17°C.

Le temps exceptionnellement chaud fait suite à des jours de pluie qui frappent le pays, provoquant des inondations chaotiques dans certaines régions.

Ce pourrait être le jour de la crème glacée demain, car certaines parties du Royaume-Uni devraient profiter de températures allant jusqu’à 17 ° C Crédit : Getty

Londres devrait être l’endroit le plus chaud du Royaume-Uni à 14 heures demain Crédit : Bureau MET

Mais une grande partie du Royaume-Uni se réveillera demain avec des températures douces.

Ils seront entourés de brouillard et de nuages ​​bas, qui se dissiperont lentement au fil de la journée.

Et le MetOffice a déclaré que lorsque cela se dégagera, les parties sud et centrale du pays pourront se prélasser au soleil.

Avec cela vient la hausse des températures – et Londres devrait atteindre un énorme 17 ° C à 14 heures.

Cardiff suivra lentement derrière, atteignant 16C, et Plymouth devrait atteindre 15C.

Et tandis que certaines parties de l’Écosse et de l’Irlande du Nord assureront des précipitations, la journée devrait être relativement chaude pour une grande partie du pays.

Les températures ressemblent à un été indien, qui est une période de temps inhabituellement plus chaud, plus sec et plus calme.

Le dimanche devrait être à peu près le même – bien une fois que les nuages ​​du matin se seront levés.

L’Irlande du Nord devrait subir plus de pluie dimanche, ce qui sera un avant-goût pour la semaine prochaine.

Le Metoffice a déclaré dans ses prévisions à cinq jours que le temps du pays “deviendrait instable la semaine prochaine, avec de la pluie dans la plupart des régions d’ici mardi”.

La prévision intervient quelques heures seulement après que le Met Office a émis un avertissement jaune urgent pour certaines parties du pays, déclarant que de fortes pluies pourraient provoquer des perturbations et des inondations.

Cela vient également après des informations selon lesquelles la neige devrait frapper le Royaume-Uni dans une semaine alors qu’un courant-jet fait chuter les températures.

Une carte de prévision wxcharts montre les périodes hivernales tout au long de la semaine à venir, y compris la neige en Écosse et dans le nord-ouest les 18 et 19 novembre.

Selon le graphique, certaines parties du pays pourraient voir jusqu’à 2 cm de neige par heure le samedi 19 novembre.

Dans le même temps, une grande partie du reste du Royaume-Uni est préparée à de fortes pluies venant de l’Ouest.