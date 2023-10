Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques profiteront de l’été indien à 22 °C pendant QUATRE JOURS… mais tout le monde ne profitera pas du soleil

Les BRITS devraient profiter d’un été indien à 22°C pendant QUATRE JOURS – mais tout le monde ne profitera pas du soleil.

Le Met Office a déclaré qu’un peu d’air exceptionnellement chaud pour la saison traverserait une grande partie du Royaume-Uni en provenance du sud ce week-end.

Une douce matinée à Roker à Sunderland alors que le soleil se lève au-dessus du phare Crédit : Simon Woodley / Animal News Agency

Les Britanniques s’apprêtent à profiter d’un été indien à 22°C pendant quatre jours Crédit : Bureau MET

Un front météorologique devrait également se déplacer lentement à travers l’Écosse à partir de vendredi et apporter des pluies fortes et persistantes dans de nombreuses régions jusqu’à samedi avant de s’atténuer dimanche.

Un avertissement jaune de pluie a été émis pour une grande partie de l’Écosse. Il entrera en vigueur à partir de minuit vendredi soir et s’étendra jusqu’à samedi jusqu’à 6 heures du matin dimanche.

De nombreuses zones à l’intérieur de la zone d’avertissement sont susceptibles de recevoir plus de 50 mm de pluie, mais certains endroits, principalement les zones plus élevées de l’ouest de l’Écosse, pourraient recevoir 100 à 150 mm.

Matthew Lehnert, météorologue en chef du Met Office, a déclaré : « La pluie devrait devenir forte et persistante sur une grande partie de l’Écosse plus tard vendredi et devrait se poursuivre tout au long de samedi.

« Il y a une probabilité croissante de perturbations et d’inondations dues à ces fortes pluies, en particulier dans l’ouest de l’Écosse.

« Nous continuerons d’examiner les avertissements dans les prochains jours, il est donc important que chacun se tienne au courant des dernières prévisions pour sa région. »

Le week-end, l’attention météorologique se tourne vers un air inhabituellement chaud pour la saison, le Met Office prévoyant 22°C à Londres jusqu’à mercredi.

Certaines personnes appellent ce type de temps « l’été indien », mais il ne s’agit pas d’un terme météorologique formel.

Le glossaire météorologique du Met Office, publié pour la première fois en 1916, le définit comme « une période de temps chaud et calme se produisant en automne, en particulier en octobre et novembre ».

Actuellement, les températures les plus chaudes enregistrées au Royaume-Uni en octobre et novembre sont de 29,9 °C le 1er octobre 2011 à Gravesend, dans le Kent, et de 22,4 °C le 1er novembre 2015 à Trawsgoed, Ceredigion.

Dans la dernière vidéo du Met Office sur 10 jours, le présentateur et météorologue Alex Burkill a déclaré : « Le jet de vapeur va se diriger vers le nord avant le week-end, ce qui permettra à de l’air très chaud d’entrer du sud.

« À l’approche du week-end, les systèmes frontaux continueront à traverser l’Écosse à mesure que cet air chaud se déplacera vers le sud.

« Pour beaucoup plus au sud, ce sera une journée belle et sèche samedi avec des températures atteignant des températures d’environ 25°C, ce qui est inhabituellement chaud pour cette période de l’année.

« D’ici dimanche, la journée sera plus sèche et ensoleillée pour beaucoup. Des températures maximales ou autour de 26°C, voire 27°C dans des endroits isolés, sont possibles. »

Un avertissement jaune de pluie a été émis pour certaines régions d’Écosse. Crédit : Bureau MET