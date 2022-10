Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques profiteront de l’été indien 17C et dureront jusqu’à Halloween grâce au « panache africain »

Les BRITS vont se prélasser dans un été indien du 17 s. qui devrait durer jusqu’à Halloween.

Un panache d’air chaud en provenance d’Afrique verra les températures augmenter dans une série de temps plus chaud à partir de lundi.

Les nageurs de Selsey Seabathing Society se baignent un matin ensoleillé dans le West Sussex Crédit : Bav Media

Le Pilgrims Way par un après-midi ensoleillé dans le Hampshire le 15 octobre 1 crédit

Aujourd’hui verra des périodes ensoleillées pour beaucoup tandis que lundi devrait être sec avec du soleil dans le sud alors que la pluie dégage le nord.

Ce sera un début venteux pour certains avec des averses persistantes dans le Kent et l’East Sussex qui s’atténueront vers l’est.

Un soleil chaud suivra avec une température maximale de 19 ° C, mais deviendra brumeux plus tard dans l’après-midi, alors que les nuages ​​élevés se propagent vers le nord.

Le nord devrait connaître des conditions généralement belles, avec une haute pression apportant des conditions généralement stables à partir de mercredi, bien qu’avec quelques bandes de pluie se propageant.

Mercredi devrait être la journée la plus chaude à environ 22 ° C.

Le prévisionniste de Netweather, Nick Finnis, a déclaré au Daily Star : « Certains modèles informatiques affichent 22C ou 23C en milieu de semaine, apportant un été indien.

“Un panache d’air exceptionnellement chaud du nord-ouest de l’Afrique semble être pompé à travers l’Europe et vers la Grande-Bretagne, avec jusqu’à 30 degrés en France et plus de 20 ° C dans le sud de la Grande-Bretagne.”

Un « été indien » signifie une période de temps anormalement chaud, sec et calme qui peut entraîner une vague de chaleur automnale.

Le mercure a grimpé à 30°C à plusieurs reprises au cours de la dernière semaine du mois.

La température la plus élevée d’octobre jamais enregistrée au Royaume-Uni était de 29,4 ° C dans le petit bourg de March, Cambridgeshire, le premier jour du mois en 1985.

Le prévisionniste du Met Office, Marco Petagna, a déclaré: “Il y a un bon signal pour des températures plus élevées grâce à un courant d’air du sud avec de l’air très doux ou chaud.”

Qu’est-ce qu’un été indien ? Un « été indien » signifie une période de temps anormalement chaud, sec et calme qui peut entraîner une vague de chaleur automnale. Des sommets de 27-29 ° C se sont déjà produits fin septembre. Le mercure a grimpé à 30 ° C à plusieurs reprises au cours de la dernière semaine du mois, tandis que la température d’octobre la plus élevée jamais enregistrée au Royaume-Uni était de 29,4 ° C dans le petit bourg de March, Cambridgeshire, le premier jour du mois en 1985. Un été indien est généralement suivi d’une période de temps plus froid ou de gel à la fin de l’automne. Le terme été indien a atteint l’Angleterre au 19ème siècle, à l’apogée du Raj britannique en Inde, ce qui a conduit à croire que le terme faisait référence au sous-continent indien. Cependant, on prétend que le terme a été inventé pour la première fois par les Amérindiens et qu’il y a été utilisé à la fin du 18e siècle.

Des éclaircies sont attendues au milieu d’averses dans le Sud et l’Ouest jusqu’à la fin du mois pour Halloween.

Les températures plus chaudes font suite à quatre jours d’averses alors que des vents de 47 mph ont battu la Grande-Bretagne.

Le temps humide et venteux est arrivé le long d’un courant-jet “actif” au large de l’Atlantique qui a poussé la pluie du sud de l’Angleterre.

Environ 32 mm de pluie (un pouce) tomberont sur ces zones et se dégageront vers le sud-est pour laisser des périodes ensoleillées et des averses plus tard dans la journée.

Malgré l’arrivée du vent et de la pluie, les températures restent douces pour une grande partie du Royaume-Uni.

Le météorologue du Met Office, Alex Deakin, a averti que l’arrivée d’un front de temps humide en provenance de l’Atlantique apportera “des pluies plus persistantes” du sud-ouest dimanche avant que le ciel ne se dégage.