Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques profiteront de 28 torrides avant que trois séries de pluie et d’orages ne mettent fin à une vague de chaleur torride

Les BRITS vont profiter d’une canicule à 28 °C avant d’être frappés par trois séries de pluie et d’orages – mettant fin à la canicule du pays.

Les sudistes devraient se prélasser dans les températures douces aujourd’hui avant que le temps orageux ne frappe ce soir.

Lauryn West, 20 ans, Mary Evans, 20 ans, Danielle Trew-Fry, 19 ans et Maddison Wells, 20 ans, tous originaires de Southampton, profitent d’une pagaie sur la plage de Bournemouth dans le Dorset

Les amateurs de plage ont profité de la vue à Durdle Door Crédit : ©Graham Hunt

Les parkings ont été percutés à Durdle Door Crédit : ©Graham Hunt

Les gens apprécient le dernier temps chaud à Warleigh Weir près de Bath Crédit : SWNS

Lundi a marqué le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent, avec des températures atteignant 29,7 ° C à Teddington, Middlesex et les météorologues du Met Office ont déclaré que mercredi pourrait être encore plus chaud dans le sud.

Le prévisionniste du Met Office, Steven Keates, a déclaré qu’il y aurait un « grand contraste de température » dans les régions au nord du Yorkshire par rapport à une grande partie du comté et des régions plus au sud aujourd’hui.

Des températures allant jusqu’à 28 °C sont prévues à Londres, 20 °C à Cardiff et 16 °C à Édimbourg, en raison d’un front chaud couvrant la moitié sud du pays.

Cependant, M. Keates a ajouté que le début étouffant de la semaine sera suivi de « trois séries potentielles d’orages » en provenance d’Europe mercredi soir, puis de nouveau vendredi et dimanche.

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour les averses torrentielles avec de la grêle et des éclairs.

L’alerte dure jusqu’à minuit, la côte sud du Dorset au Kent étant la plus à risque.

Dean Hall, météorologue principal au Met Office, a déclaré : « Les orages se développent sur la France et dériveront progressivement vers le nord jusqu’à la côte sud.

«À 21 heures ce soir, ce sera assez animé avec des averses torrentielles, des éclairs et même le risque de grêle dans le sud. Nous pourrions facilement voir plus d’un pouce de pluie en une heure à n’importe quel endroit et jusqu’à deux pouces en deux à trois heures.

Après une brève pause, d’autres orages arriveront vendredi et resteront une menace pendant 24 heures.

La natation sauvage a été appréciée à Bath hier Crédit : SWNS

La scène de plage à Goodrington dans le Devon alors que la canicule se poursuit Crédit : Apex

Il devrait faire 28 degrés dans certaines parties du pays aujourd’hui

Les gens apprécient le temps chaud à la plage de Fistral à Newquay, Cornwall

Deux amis profitent du patin à roulettes à travers la fontaine de Centenary Square, Birmingham

Les visiteurs de Cullercoats Bay sur North Tyneside profitent au maximum du temps chaud

Les gens se sont rassemblés sur la plage de Fistral à Newquay

Mais se concentrant littéralement sur le calme avant la tempête, M. Keates a déclaré: « Il semble que toute la force de la chaleur va revenir mercredi pour le sud et le centre de l’Angleterre, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles.

« Il y a une chance que mercredi devienne le jour le plus chaud de l’année.

« Mais il y a un grand contraste de température entre le nord-ouest et le sud-est. »

La météo record de lundi pour l’année a vu les foules affluer vers les plages et les sites de beauté.

Le précédent record du Royaume-Uni en 2021 était de 28,3 °C à Northolt, au nord-ouest de Londres, le 2 juin.

Hannah Brodie dans un champ de coquelicots, à West Norfolk

Un couple dans une barque voyage le long de la Tamise

Les amateurs de plage Sarah et William se rafraîchissent dans la mer à Sidmouth dans le Devon aujourd’hui

Le Weather Outlook a rapporté plus tôt cette semaine : « La première moitié de la semaine à venir s’annonce très chaude ou chaude dans les régions méridionales et centrales.

« Mais mercredi, le risque d’orages augmente.

« La chaleur monte dans la moitié sud du pays mercredi et les températures pourraient atteindre 32C (90F) localement. »

Le site Web ajoute: « Au fur et à mesure que la journée avance, il y aura un risque croissant d’orages dans le sud.

« Le nord a plus de nuages ​​et des températures plus basses. Dans le nord-ouest, il pourrait y avoir des épisodes de pluie inégaux.

« Pendant le reste de la semaine, des conditions changeantes et plus fraîches se sont propagées vers le sud-est dans toutes les régions. »