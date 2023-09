Météo au Royaume-Uni : les Britanniques profitent d’un soleil de 27 °C aujourd’hui après un glorieux week-end ensoleillé – mais la pluie est en route

Les BRITS devraient profiter d’un soleil de 27°C aujourd’hui après avoir profité d’un magnifique week-end ensoleillé.

Les familles se sont rendues dans les parcs et les plages pour profiter du soleil pendant le week-end, qui a vu samedi provisoirement désigné par le Met Office comme le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent, avec 32,7 °C enregistrés à Heathrow.

Les amateurs de plage ont profité au maximum du beau temps à Broadstairs, dans le Kent, hier Crédit : PA

Les températures devraient atteindre 27°C plus tard dans la journée. Crédit : Met Office

Un cycliste a été pris dans une averse à Newcastle hier après-midi et davantage de pluie est attendue aujourd’hui. Crédit : NNP

Les planchistes commencent tôt aujourd’hui alors que le soleil se lève sur un cargo près de Cullercoats Bay, à North Tyneside. Crédit : PA

La journée ensoleillée est survenue alors que le Met Office a révélé que les températures ont grimpé au-dessus de 30 °C pendant sept jours consécutifs dans certaines parties du Royaume-Uni.

Et même si les prévisionnistes ont déclaré que les Britanniques peuvent s’attendre à profiter d’un soleil de 27°C aujourd’hui, la pluie arrive.

Le Met Office a déclaré qu’une bande de pluie et d’averses continuent de se déplacer vers le sud-est aujourd’hui, ce qui apportera des conditions plus fraîches.

Un avertissement d’orage jaune couvrant l’Irlande du Nord, le nord de l’Angleterre et du Pays de Galles ainsi que le sud de l’Écosse avait été émis par le Met Office, mais il s’est terminé dimanche à minuit.

Cela signifie que les températures seront en baisse par rapport aux jours précédents, mais les Britanniques peuvent toujours s’attendre à profiter de températures agréables aujourd’hui – avec une carte du Met Office indiquant que 27 °C sont attendus autour de Londres vers 17 heures aujourd’hui.

La plupart des régions resteront sèches avec des éclaircies, même si de nouvelles averses pourraient survenir plus tard.

Il fera plus frais loin de l’extrême sud-est, prédit le prévisionniste.

Au cours de la nuit, la pluie continuera de se déplacer vers le sud-est et sera parfois lente.

Le temps restera humide avec de la brume et des nuages ​​bas au sud-est tandis qu’il fera plus clair et beaucoup plus frais avec quelques averses isolées au nord-ouest.

Mardi sera également généralement sec et ensoleillé, la pluie finissant par se dissiper d’ici la fin de mardi.

Il fera également beaucoup plus frais avec des températures proches de la moyenne pour cette période de l’année, loin de l’extrême sud-est.

Pour le reste de la semaine de travail, il fera plus frais pour tous mercredi avec un peu de soleil, même si le temps deviendra plus nuageux avec des épisodes de pluie venant de l’ouest plus tard dans la journée.

Les conditions resteront variables en cas de nouvelles épisodes de pluie jeudi et vendredi.

La plage de Margate dans le Kent était également bondée dimanche Crédit : PA