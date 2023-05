Météo au Royaume-Uni: les Britanniques profitent d’un soleil de 18 ° C aujourd’hui – mais la grêle et les orages signifient que vous devrez apporter un brolly

Les BRITS devraient profiter du temps 18C aujourd’hui, bien que la grêle et les orages signifient qu’un brolly pourrait être nécessaire.

La journée d’aujourd’hui a commencé sur une note pluvieuse pour beaucoup car le temps humide est venu de l’Atlantique, mais les conditions devraient s’améliorer tout au long de la journée.

Les Britanniques espèrent profiter de quelques périodes ensoleillées comme ils l’ont fait à St James Park, à Londres, le mois dernier Crédit : Alamy

Des piétons et des fans royaux ont été pris dans une forte averse à Westminster un jour avant le couronnement du roi Charles III Crédit : Alamy

Malgré les conditions humides, les températures resteront agréables, certaines parties du sud-est atteignant des sommets de 18 ° C, selon le Met Office.

Le service météorologique a déclaré qu’aujourd’hui sera une « journée plus lumineuse à tous points de vue ».

Le reste de la journée devrait rester nuageux pour le sud et l’est, mais l’Irlande du Nord et l’ouest de l’Écosse devraient connaître de fortes averses et des orages.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’il y aurait « des périodes ensoleillées qui se développeraient » mais qu’elles « resteraient ternes dans l’extrême nord-est ».

Et certains Britanniques devront peut-être se préparer à la grêle et au tonnerre plus tard dans la journée.

Le service météorologique a ajouté: « Des averses dans l’ouest se développant ailleurs au cours de la journée, certaines se déplaçant lourdement et lentement avec de la grêle et du tonnerre, en particulier au sud et à l’ouest. »

Un avertissement météo jaune reste en place pour les régions du nord jusqu’à 21 heures, avec des orages, de la grêle et des éclairs attendus dans certaines régions, perturbant la circulation et les services ferroviaires.

Les prévisionnistes ajoutent que la nuit sera couverte de nappes de brouillard dans le nord-ouest, tandis que la pluie commence à se dégager lentement vers l’est mais reste plutôt nuageuse.

De fortes averses éparses resteront, mais avec des sorts clairs, selon le Met Office.

On dit que les averses se poursuivront à travers le Royaume-Uni jusqu’à mercredi et jeudi parmi les périodes de soleil avant un vendredi sec.

Le météorologue du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré dans une vidéo que le temps « s’éclaircit pour tout le monde » mardi après-midi.

Il a déclaré: « Un jour de soleil et d’averses à venir, certaines des averses peuvent parfois être fortes, le grondement étrange du tonnerre est possible, il pourrait donc y avoir des perturbations locales, il vaut donc la peine de faire très attention lorsque vous êtes dehors et environ .

« Il y aura du soleil et des averses car la basse pression domine la configuration météorologique, mais vers la fin de la semaine et le week-end, cette zone de haute pression pourrait commencer à s’installer pour donner quelques jours plus secs. »

Le météorologue a déclaré qu’il y aurait « beaucoup de soleil » dans l’ouest de l’Angleterre et dans le nord du Pays de Galles également.

Il a ajouté: «Cela aidera à augmenter les températures globales atteignant le milieu à l’adolescence.

« Donc, il fera assez chaud et le soleil est fort. »

Cela survient alors que le Royaume-Uni a enregistré sa température la plus chaude de l’année jusqu’à présent hier.

Le Met Office a déclaré que les températures ont atteint 21,6 ° C à Helens Bay en Irlande du Nord, lundi après-midi, ce qui en fait le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent.

Alors que le sacre battait son plein, les fêtes de rue profitaient également du beau temps.

Les Britanniques ont été trempés alors qu’ils participaient aux activités de couronnement du roi Charles samedi.

Mais les conditions détrempées et grises n’ont pas rebuté des milliers de sympathisants alors qu’ils bordaient les rues de Londres pour le grand jour.