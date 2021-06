Météo au Royaume-Uni: les Britanniques profitent du soleil du week-end alors que les températures montent à 25 ° C

Les BRITS profitent du doux soleil du week-end alors que les températures montent à 25 ° C – tandis que les touristes d’Ibiza se cachent sous des parapluies.

Le soleil a fait un retour en force après les fortes averses de vendredi, la Grande-Bretagne devant être plus chaude que Barcelone et Ibiza aujourd’hui.

Les membres du public apprécient les températures chaudes à Victoria Park, à l’est de Londres Crédit : LNP

Les habitants d’Ibiza portent des manteaux et se cachent sous des parapluies alors que les températures atteignent à peine 18 ° C Crédit : Bav Media

Les cotes ont été réduites pour que le Royaume-Uni atteigne 30 ° C avant la fin du week-end

Les amateurs de soleil peuvent se prélasser à des températures comprises entre 20 et 20 degrés Celsius tout au long du week-end, ce qui correspond presque à la vague de chaleur record de cette semaine.

Alors que les Britanniques remplissaient les plages et les parcs pour profiter des rayons du soleil samedi, les touristes à Ibiza ont été photographiés s’abritant sous des parapluies pendant les averses alors que les températures atteignaient à peine 18 ° C.

Et le hotspot espagnol de Barcelone ne devrait être que de 23 ° C samedi et 24 ° C dimanche – une excellente nouvelle pour les Britanniques confrontés à un été d’incertitude concernant les vols à l’étranger.

La période ensoleillée du Royaume-Uni sera également plus chaude que d’autres destinations populaires, y compris l’archipel portugais de Madère, où il fera pitoyable 16C et pluvieux, et Nice dans le sud de la France où il ne devrait atteindre que 22C.

Et le bookmaker Coral a réduit les chances à 1-2 (de 6 à 4) sur 30C ou plus d’être enregistré au Royaume-Uni avant la fin du week-end.

Lily Peden, 5 ans, dégustant une glace avec Skylar à Burley, New Forest Crédit : Solent

Un coureur profite d’une chaude journée ensoleillée le long du front de mer d’Eastbourne alors que le temps chaud revient Crédit : Alamy

La plage de Blackpool commençait à se remplir tôt samedi matin Crédit : Dave Nelson

Un paddle boarder profite du soleil et de la mer scintillante à Colwyn Bay, dans le nord du Pays de Galles Crédit : NNP

« Cela a été une semaine étouffante jusqu’à présent et les choses pourraient encore devenir plus chaudes. Nous avons réduit les chances d’enregistrer 30 ° C ou plus avant la fin du week-end », a déclaré le porte-parole de Coral, John Hill.

« Cette semaine pourrait être un avant-goût de ce qui va arriver au cours des prochains mois, car nos paris suggèrent que nous pourrions être prêts pour l’été le plus chaud jamais enregistré au Royaume-Uni. »

Le prévisionniste du Met Office, Aidan McGivern, a déclaré samedi que « de nombreux endroits conviendront avec des périodes chaudes et ensoleillées la plupart du temps », en particulier dans le sud-est et le centre de l’Angleterre.

Les températures seront les plus élevées à East Anglia et à Londres, le mercure devant monter à 26 ° C samedi après-midi.

Dimanche s’annonce également sec et ensoleillé pour la plupart, avec des températures oscillant autour de 24 °C à Londres, 20 °C à Birmingham et Leeds et 18 °C à Édimbourg.

Les températures chaudes du week-end font suite à une semaine torride qui a connu des sommets de 29 ° C le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent.

Mais c’était une autre histoire vendredi alors que de fortes pluies, des inondations et des orages se sont abattus sur le Royaume-Uni.

L’est et le sud-est ont été frappés par des pluies torrentielles aujourd’hui, inondant certaines routes et refroidissant le moral des gens.

Les amateurs de course arrivent pour le deuxième jour du Cazoo Derby Festival à l’hippodrome d’Epsom Crédit : Paul Edwards

C’était un début de week-end ensoleillé pour Raich Keene à la rivière Teign dans le Devon Crédit : Alamy

Les marcheurs profitent d’une chaude journée ensoleillée le long du front de mer d’Eastbourne