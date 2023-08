Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques oublient l’été détrempé avec un soleil de 24 ° C alors que des amis organisent une fête à la piscine… dans un SKIP

Les BRITS disent adieu au temps orageux alors qu’ils accueillent des températures atteignant 24 ° C ce week-end.

Un groupe de copains inventifs profitant du soleil d’été a organisé sa propre fête à la piscine d’Ibiza ici même au Royaume-Uni – mais l’endroit bizarre a soulevé quelques sourcils.

Les fêtards ont célébré l’été avec une fête à la piscine sur le thème d’Ibiza – en un saut Crédit : MEN Media

M60 Skip Hire, dans le Grand Manchester, a transformé l’une de leurs énormes bennes industrielles en l’endroit idéal pour se rafraîchir.

Le propriétaire, Allan Tyson, a déclaré : « Qui a dit que les bennes ne servaient qu’aux ordures ? Nous avons porté le recyclage à un tout autre niveau.

« Il s’agit de s’amuser, d’être innovant et de tirer le meilleur parti de ce que vous avez. »

Une invitée impressionnée à la fête de la piscine, Amy, a ajouté : « L’été a été si sombre, puis M60 Skip Hire vient de renverser la vapeur avec cette idée incroyable.

« Je n’ai jamais vu une benne faire un usage aussi fantastique. »

Cela survient alors que le Met Office a prévu un temps d’été magnifique dimanche.

Ceux du sud-est devraient ressentir les sommets les plus chauds, Londres et ses environs devant atteindre 24 ° C à midi.

Ailleurs, le mercure devrait se situer au début des années 20 avec des minimums de 16C en Écosse et en Irlande du Nord.

De légères averses intermittentes sont à prévoir tout au long de la journée, mais celles-ci seront concentrées dans les régions nord et ouest, selon les prévisionnistes.

Cela fait suite aux derniers jours de temps misérable alors que Storm Betty a battu le Royaume-Uni.

Le Met Office a émis plusieurs avertissements météorologiques jaunes pour la pluie, le vent et les orages couvrant de grandes parties de la Grande-Bretagne.

Pendant ce temps, les météorologues prédisent que le temps restera « assez variable » et se refroidira la semaine prochaine.

Un porte-parole du Met Office a déclaré: « Bien que les températures devraient augmenter cette semaine, une vague de chaleur du mois d’août semble probablement peu probable. »

Bien que les dernières prévisions du Met Office indiquent que des températures de 24 ° C sont attendues dans le sud-est lundi à partir de la fin de l’après-midi.

Le reste du Royaume-Uni restera dans la vingtaine.