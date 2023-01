Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques ont reçu un avertissement pour des vents violents de 70 mph et de fortes pluies ce week-end

Les BRITS sont avertis d’être prêts pour une force de coup de vent de 70 mph et de fortes pluies ce week-end, avec une alerte météo jaune en place.

Pendant ce temps, plus de 84 alertes et avertissements d’inondation sont en place au cours du week-end à venir – et pourraient rester en place pendant un certain temps.

De forts coups de vent et des vents violents sont en route Crédit : LNP

Plus de 80 alertes aux inondations sont en place Crédit : Terry Harris

Le nord de l’Écosse sera frappé par les pires conditions météorologiques du Royaume-Uni – avec des vents violents susceptibles de perturber les déplacements.

Le Met Office prévient qu’ils apporteront des conditions de conduite difficiles, en particulier sur les ponts exposés, les chaussées et les routes plus élevées.

On pense également que la tempête pourrait entraîner une perte d’électricité dans les maisons.

Pendant ce temps, les prévisionnistes disent que des inondations sont possibles dans certaines parties du sud de l’Angleterre à partir des eaux souterraines pendant les cinq prochains jours.

C’est également possible à partir des rivières dans certaines parties des West Midlands à la suite de fortes pluies récentes.

Et des inondations locales pourraient également frapper certaines parties du sud de l’Angleterre samedi.

Les terres, les routes et certaines propriétés peuvent être inondées et les déplacements peuvent être perturbés.

Pendant ce temps, le Met Office a déclaré qu’il pourrait y avoir de la neige ce mois-ci – mais elle sera limitée aux hauteurs du nord du Royaume-Uni, très probablement dans les Highlands écossais.

Les météorologues ont déclaré: “Un régime d’ouest est très probable pour le Royaume-Uni dans la première partie de janvier, ce qui signifie des conditions humides et venteuses pour beaucoup.

“La pluie ou les averses seront souvent les plus fortes et les plus fréquentes dans l’ouest et le nord-ouest, mais les régions plus au sud et à l’est ne sont en aucun cas à l’abri.

“Les températures devraient être proches ou supérieures à la moyenne dans l’ensemble, le grésil ou la neige étant très probablement limité aux hauteurs du nord.”