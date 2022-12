Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques ont mis en garde contre les ravages de la glace et de la neige sur les routes aujourd’hui alors que les températures plongent à -10 ° C

Les BRITS font face à deux jours de chaos de voyage sur les routes avec des avertissements en place pour la neige et la glace alors que les températures chutent à -10 ° C.

Le Met Office a mis en place deux avertissements météorologiques jaunes pour aujourd’hui et jeudi affectant de grandes parties du Royaume-Uni.

L’avertissement de neige et de glace couvre aujourd’hui la majeure partie du nord de l’Écosse, tandis qu’un avertissement de glace s’étend sur la majeure partie de la côte est de Glasgow jusqu’au Suffolk.

Les conducteurs pourraient faire face à des conditions difficiles sur les routes en raison des conditions de neige et de verglas 1 crédit

L’avertissement météo jaune du Met Office pour aujourd’hui Crédit : Met Office

Le Met Office a émis plus d’avertissements sur la glace et la neige pour jeudi

Ces deux avertissements sont toujours en place pour demain, mais la situation s’aggrave car il y a aussi un avertissement de glace couvrant tout le Pays de Galles et la majeure partie de l’Irlande du Nord.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a également émis une alerte de temps froid de niveau 3 qui débute à 18 heures aujourd’hui et dure jusqu’au 12 décembre.

Le Dr Agostinho Sousa, consultant en médecine de santé publique à l’UKHSA, a déclaré: «Le temps froid peut avoir de graves conséquences pour la santé, et les personnes âgées et celles souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires peuvent être particulièrement à risque.

« Si vous avez une condition médicale préexistante, vous devez chauffer votre maison à une température confortable pour vous. Dans les pièces que vous utilisez le plus comme le salon ou la chambre, essayez de les chauffer à au moins 18°C ​​si vous le pouvez. Gardez les fenêtres de votre chambre fermées la nuit. Porter plusieurs couches de vêtements vous gardera plus au chaud qu’une seule couche plus épaisse.

Les prévisionnistes avertissent aujourd’hui que des averses hivernales affecteront le nord de l’Écosse, l’Irlande du Nord, le Pays de Galles et l’est de l’Angleterre, la neige se déposant sur les collines du nord.

Les averses de neige et le verglas pourraient rendre les conditions de conduite difficiles en raison des chaussées glissantes.

Ailleurs, il restera principalement ensoleillé mais avec une sensation de froid.

Dans un message Twitter, le Met Office a averti: “Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est temps de sortir les bonnets, gants et écharpes d’hiver – car mercredi s’annonce froid.”

Le prévisionniste du Met Office, Oli Claydon, a déclaré: «Au jour le jour, nous sommes déjà dans des conditions froides avec ce flux du nord-est, mais les conditions devraient se refroidir tout au long de la semaine, avec les pires averses dans le nord de l’Écosse, mais apportant également des conditions beaucoup plus froides. la Grande-Bretagne.

“Des températures minimales nocturnes de moins 10 à moins 11 (12,2 F) dans les zones où nous avons de la neige dans ces régions rurales de l’Écosse, avec des températures descendant jusqu’à moins six (21,2 F) dans l’Angleterre rurale.”

Au cours de la soirée et de la nuit, il y aura du gel généralisé et quelques surfaces glacées.

Des averses de grésil et de neige sont attendues dans le nord de l’Écosse, mais affectent également parfois certaines parties de l’Irlande du Nord, du nord du Pays de Galles et de l’est de l’Angleterre.

Des nappes de brouillard sont susceptibles de se former dans certaines zones.

Le nord de l’Écosse devrait connaître de fréquentes averses de neige jeudi, ce qui pourrait s’étendre à d’autres parties du nord de la Grande-Bretagne.

Il existe également un risque d’averses hivernales dans l’extrême ouest.

Ailleurs, il fera frais et frais mais largement sec et lumineux avec un peu de soleil.

Vendredi et le week-end, il restera très froid avec du gel nocturne généralisé et localement sévère et du brouillard verglaçant épars.

Les averses hivernales affecteront principalement les parties côtières, avec de nombreuses zones intérieures sèches avec des périodes ensoleillées.

Samedi apportera une autre journée principalement sèche et ensoleillée, bien qu’il y ait des nuages ​​variables dans les régions du nord et de l’ouest et une possibilité de quelques averses.