Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques ont dit de se préparer à plus d’INONDATIONS et de se déplacer dans le chaos après avoir été fouettés par la pluie pendant la nuit

Les BRITS ont été invités à se préparer à davantage d’inondations et à faire la navette après les fortes averses de la nuit dernière.

Après que le brouillard a causé des problèmes de voyage hier, le temps humide et venteux menace de perturber davantage le pays aujourd’hui, selon le Met Office.

Les navetteurs sont préparés à plus de chaos de voyage aujourd’hui Crédit : LNP

Le Met Office a mis en garde contre les risques d’inondation sur les routes Crédit : Alamy

Des avertissements météorologiques jaunes ont été émis dans certaines parties du Royaume-Uni Crédit : Bureau MET

Un ciel humide est susceptible de causer des ravages dans le sud de l’Angleterre et du Pays de Galles tout au long de la matinée jusqu’à 21 heures.

Et le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes pour certaines parties du sud du Pays de Galles, du Devon, du Dorset, du Hampshire et du Wiltshire.

L’agence météorologique a averti les navetteurs que “les éclaboussures et les inondations” sur les routes rendront probablement les temps de trajet plus longs.

Les services de bus et de train seront également probablement affectés par des trajets plus longs.

Le Met Office a ajouté que “l’inondation de quelques maisons et entreprises est possible”.

Plus tard dans la journée, de fortes pluies se déplaceront probablement dans l’est de l’Écosse, qui a également reçu l’avis jaune.

L’averse peut provoquer des inondations et perturber les déplacements jusqu’à 21h.

Et les prévisions météorologiques de mercredi ne s’annoncent pas meilleures.

La porte-parole du Met Office, Nicola Maxey, a déclaré que le sud et l’ouest de l’Angleterre pourraient éventuellement subir le tonnerre mercredi.

Elle a déclaré à Sky News: “Les averses pourraient être localement fortes et il est possible que vous voyiez du tonnerre, principalement dans les zones côtières au sud et à l’ouest”, a-t-elle déclaré.

“En général, toute pluie aujourd’hui continuera à pousser lentement vers l’est à travers le pays demain, devenant persistante dans le nord, avec des coups de vent dans (le) nord-est.

“Du soleil et de fortes averses plus tard dans le sud et l’ouest.”