Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques ont dit de se préparer à 40 degrés Celsius d’ici dix ans alors que des vagues de chaleur extrêmes frappent le Royaume-Uni

La GRANDE-BRETAGNE pourrait avoir son premier jour 40C d’ici 10 ans, ont averti les scientifiques.

La brûlure serait causée par l’augmentation des émissions de carbone et le réchauffement climatique qui pourrait tuer des milliers de personnes, ont-ils déclaré.

La plage de Bournemouth était bondée pour la canicule de vendredi Crédit : w8media

Dans le pire des cas, la température pourrait être atteinte tous les trois ans et demi d’ici 2030, mais un résultat moyen en aurait une tous les 15 ans.

Chloe Brimicombe, chercheuse sur les risques de canicule de l’Université de Reading, a déclaré: «La plupart de notre réseau ferroviaire ne serait pas en mesure de fonctionner dans ce genre de températures.

« Nous verrions une pression accrue sur les ressources en eau, la productivité serait réduite et cela pourrait affecter notre bétail et nos cultures. »

Elle a suggéré aux Britanniques d’investir dans des volets sur les fenêtres et des systèmes de chauffage central qui peuvent être inversés en été pour rafraîchir nos maisons et pour planter plus d’arbres.

Trois vagues de chaleur l’été dernier ont tué 2 556 personnes en Angleterre, selon Public Health England. Quelque 2 244 – 88 % – avaient plus de 65 ans.

Bob Ward, directeur des politiques du Grantham Research Institute on Climate Change à la London School of Economics, estime que la canicule de la semaine dernière a tué 1 000 personnes.

Il a déclaré: « Il s’agit d’une catastrophe naturelle, mais nous ne la voyons pas de cette façon. Nous ne sommes pas préparés pour cela dans ce pays.

« D’autres pays plus chauds ne voient pas la même mortalité que nous. Mais cela va devenir plus fréquent et nous devons commencer à nous préparer.

« À 40 °C, même les personnes en bonne santé ne survivront pas. Les travailleurs de la construction, les travailleurs de l’agriculture – toute personne travaillant à l’extérieur est en danger. »

Le jour le plus chaud de Grande-Bretagne de 38,7 ° C a été enregistré à Cambridge en 2019 – et nos cinq jours les plus chauds remontent à 1990.

Un jour de 40 °C serait très improbable au Royaume-Uni sans le changement climatique d’origine humaine, a révélé une étude du Met Office l’année dernière.

Mais les chances sont 10 fois plus probables qu’avant le début du réchauffement climatique.

Le PDG du Comité sur le changement climatique, qui conseille le gouvernement, Chris Stark a ajouté : « Ce qui se passe jusqu’en 2050 est maintenant à peu près cuit.

« Mais ce qui se passera dans la seconde moitié du siècle dépendra en grande partie de l’ambition mondiale en termes de devenir des émissions. »