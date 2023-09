Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques frappés par un avertissement d’orage après avoir profité d’un soleil radieux de 33 °C

Les BRITS se préparent à des orages isolés plus tard dans la journée, même si pour la plupart, le temps restera chaud et ensoleillé.

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour les orages à partir de 14 heures aujourd’hui, le centre de l’Angleterre et une grande partie du Pays de Galles étant touchés.

Ces lève-tôt profitaient au maximum du beau temps ce matin sur la plage de Boscombe, Bournemouth, Dorset Crédit : Alay

Le Met Office a mis en place aujourd’hui un avertissement météo jaune qui commence à 14 heures. Crédit : Bureau MET

Les passagers du métro de Londres tentent de rester au frais aujourd’hui alors que les températures devraient à nouveau dépasser la barre des 32°C. Crédit : George Cracknell Wright

L’avertissement, qui est en vigueur jusqu’à 21 heures ce soir, s’étend de Hull à Manchester, englobant les Midlands tout en couvrant la majeure partie du centre et de l’est du Pays de Galles, jusqu’à l’East Anglia.

Les Britanniques sont avertis qu’ils doivent s’attendre à de fortes averses et à des orages, avec 30 à 50 mm de pluie susceptibles de tomber en seulement une ou deux heures dans les zones touchées.

L’avertissement météorologique intervient alors que les prévisionnistes prévoient que la vague de chaleur se poursuivra jusqu’au week-end dans la majeure partie du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles.

On prévoit que les températures atteindront probablement près de 33 °C aujourd’hui, ce qui pourrait être la journée la plus chaude de l’année.

Les températures ont atteint jeudi un maximum de 32,6°C.

Même s’il fera à nouveau une chaleur étouffante dans le sud, les températures seront nettement en baisse dans le nord-ouest de l’Écosse.

Les températures devraient rester élevées dimanche et le Met Office a mis en place un autre avertissement météo jaune pour les orages pour demain.

Celui-ci, qui débutera demain à 14 heures et durera jusqu’à minuit, couvre la majeure partie de l’Irlande du Nord, le sud de l’Écosse, puis jusqu’à Anglesey, une partie du nord du Pays de Galles et Manchester.

Cependant, à plus long terme, le Met Office affirme que les températures vont baisser dans les prochains jours, ce qui entraînera un risque accru d’averses orageuses supplémentaires et la possibilité que davantage d’avertissements soient émis.

Le météorologue en chef du Met Office, Paul Gundersen, a déclaré : « Bien qu’une grande partie du Royaume-Uni verra des températures élevées et un ciel ensoleillé se poursuivre samedi, dans ce qui pourrait être le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent, il y a également un risque d’orages, qui a donné lieu à l’émission d’un avertissement jaune pour une grande partie du centre de l’Angleterre et certaines parties de l’est du Pays de Galles.

« Les températures commenceront à baisser à partir de samedi dans l’extrême nord-ouest de l’Écosse, avec un front froid se déplaçant progressivement vers le sud tout au long du week-end, entraînant également le risque de fortes averses orageuses dimanche.

« Cependant, le sud-est conservera le plus longtemps les températures élevées et pourrait encore atteindre 32°C dimanche. »

Chris Wilding, responsable des inondations à l’Agence pour l’environnement, a déclaré : « Des inondations importantes des eaux de surface sont possibles mais non attendues dans certaines parties de l’Angleterre samedi après-midi et soir en raison d’intenses averses isolées.

« Nous exhortons les gens à ne pas conduire dans les eaux de crue – elles sont souvent plus profondes qu’il n’y paraît et seulement 30 cm d’eau courante suffisent à faire flotter votre voiture. »

Les niveaux de pollution atmosphérique tout au long du week-end seront également modérés ou élevés dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Les températures diurnes élevées du week-end rendront la nuit inconfortablement chaude, en particulier dans le sud, avec des températures dans certaines régions restant supérieures à 20 °C.

La température minimale nocturne la plus élevée jamais enregistrée au Royaume-Uni pour le mois de septembre est de 21,7 °C, et ce record pourrait être menacé dans les nuits à venir, a prévenu le Met Office.

Les prévisionnistes du Met Office disent qu’aujourd’hui pourrait être le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent Crédit : Bureau MET