Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques font l’objet d’avertissements de « danger pour la vie » alors que 10 personnes sont sauvées du chaos d’un glissement de terrain

Les BRITS ont reçu des avertissements de « danger pour la vie » au milieu d’inondations alors que 10 personnes ont été sauvées d’un glissement de terrain.

De fortes averses apportant jusqu’à sept pouces de pluie déferlent sur l’Écosse, causant des ravages dans les transports et mettant des vies en danger.

Dix personnes ont dû être évacuées par avion après un glissement de terrain en Écosse aujourd’hui. Crédit : OURS ÉCOSSE/UNPIXS

De fortes pluies balayent la région, provoquant des inondations. Crédit : OURS ÉCOSSE/UNPIXS

Des hélicoptères de sauvetage sont intervenus pour évacuer un certain nombre de personnes du sol instable de l’A38, près de Tarbet.

Heureusement, aucun blessé n’a été signalé après que les pluies excessives ont fait glisser certaines parties du terrain entourant la route.

Le Met Office a émis trois avertissements météorologiques concernant les tempêtes.

Des avertissements jaunes pour la pluie sont en place dans la majeure partie de l’Écosse, tandis qu’une alerte orange plus sévère couvre les régions de l’ouest, y compris Glasgow.

Cette dernière alerte met en garde contre un « danger pour la vie » dû aux inondations, ainsi qu’à d’éventuelles coupures d’électricité et à l’isolement des communautés.

Les services ferroviaires ont également été confrontés à de graves perturbations et les conducteurs ont été invités à rester à l’écart des routes alors que les eaux de crue s’écoulent sur les autoroutes.

La bande de fortes pluies devrait planer sur la région tout au long de demain avant de se dissiper tôt lundi matin.

Ruth Ellis, responsable des inondations pour l’Agence écossaise de protection de l’environnement, a déclaré : « Nous sommes susceptibles de constater d’importants impacts d’inondations de rivières et d’eaux de surface dans ces zones.

« Un danger pour la vie, des inondations de propriétés généralisées, des inondations de routes et des perturbations des infrastructures sont possibles. »

Au sud de la frontière, cependant, une grande partie du pays bénéficie d’une journée douce.

Il pleut très peu en dehors de l’Écosse et les températures devraient culminer à 23 °C dans le sud-est.

La tendance devrait se poursuivre tout au long du week-end, avec 24 °C attendus demain après-midi.

Pour l’avenir, les prévisions du Met Office indiquent : « La pluie sur le nord de l’Écosse se dissipe lentement vers l’est au cours de l’après-midi.

« Ailleurs, le temps est largement sec et après un début sombre par endroits, il y aura de nombreuses périodes de soleil brumeux.

« Des pluies supplémentaires ont été observées par moments dans le nord de l’Écosse lundi, sinon largement sèches, fines et chaudes.

« Il fera plus froid et plus venteux avec de la pluie se propageant vers le sud à partir de mardi. »

Les prévisions à long terme pour la semaine prochaine prévoient des éclaircies à partir de jeudi avant un week-end plus changeant et instable.

Plusieurs opérateurs ont annulé tous les trains au nord de la frontière

Un trio d’avertissements météorologiques est en place, dont une « alerte de danger pour la vie » Crédit : Kenny Ramsay

Les conducteurs sont invités à rester en dehors des routes Crédit : OURS ÉCOSSE/UNPIXS