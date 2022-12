Météo au Royaume-Uni: les Britanniques feront face au chaos de la pluie et des inondations avec un avertissement d’averses pendant deux jours

Les Britanniques trempés par la PLUIE doivent endurer deux jours de plus d’averses avant que le temps humide ne se dissipe enfin.

Des saisines torrentielles inonderont une grande partie du Royaume-Uni aujourd’hui et demain, suscitant de nouvelles craintes d’inondations.

Inondations sur une route dans l’Essex après de fortes pluies et le dégel de la neige Crédit : Scott Huntley/HVC

Services d’urgence sur une route inondée dans le nord de Londres Crédit : PA

Les gens traversent le pont de Londres lors de fortes pluies Crédit : EPA

Le Met Office a émis des avertissements jaunes pour la pluie Crédit : Met Office

Une bande de pluie « persistante » menace de faire monter les niveaux d’eau, qui pourraient s’écouler dans les habitations et les commerces.

Neuf avertissements d’inondation et 43 alertes sont en vigueur dans toute l’Angleterre, et sept autres au Pays de Galles.

Celles-ci couvrent une grande partie des côtes sud et ouest, où certaines propriétés risquent d’être submergées.

Le Met Office a également émis deux avertissements jaunes de pluie pour une grande partie de la même zone dans le sud-ouest et le sud-est de l’Angleterre et le sud du Pays de Galles jusqu’à au moins 6 heures du matin mardi.

Plus de cinq pouces pourraient tomber en quelques heures seulement, en particulier sur un terrain plus élevé à Dartmoor.

Les prévisionnistes disent que les conditions humides pourraient provoquer de graves perturbations sur les routes, les chemins de fer et les pistes britanniques.

Les embruns et les inondations allongeront les temps de trajet et les alimentations électriques pourraient être interrompues.

Les Britanniques sont invités à vérifier régulièrement les mises à jour pour voir comment leur région pourrait être affectée.

Heureusement, les fortes pluies et les inondations prendront fin plus tard dans la semaine.

Après des jours de froid glacial, d’averses torrentielles, d’avertissements météorologiques jaunes et de chaos dans les voyages, les Britanniques s’attendent mercredi à une période chaude et sèche bien méritée, avec des températures chez les adolescents.

Il y aura cependant des vents forts et des “vents violents” – et le grand dégel a le potentiel de déclencher des inondations à cause de l’éclatement de tuyaux.

Celles-ci causent déjà des maux de tête dans tout le Royaume-Uni, les habitants de Winnersh, dans le Berkshire, se réveillant pour trouver des eaux de crue à leur porte après l’éclatement d’une énorme conduite d’eau dimanche matin.

Plusieurs rapports de canalisations éclatées ont également été signalés à la société de services publics Welsh Water en raison d’un “dégel rapide”, rapporte le Telegraph.

Et les pompiers du Shropshire ont assisté à huit appels pour des inondations causées par des tuyaux éclatés en seulement 24 heures.

Les conditions douces imminentes devraient durer jusqu’à la fin de la semaine après une série de températures glaciales et de chutes de neige.

Le mercure devrait bondir de 15°C aujourd’hui alors que la vague de froid est remplacée par de l’air plus chaud venant de l’Atlantique, et il oscillera dans le bas de l’adolescence jusqu’à vendredi.

Les températures maximales diurnes à travers le Royaume-Uni lundi iront de 11 ° C à 14 ° C – en contraste frappant avec les températures inférieures à zéro enregistrées la semaine dernière.

Le météorologue du Met Office, Marco Petagna, a déclaré: “Nous envisageons à travers le Royaume-Uni des sommets de 11C à 14C, donc environ 15C certainement plus élevés qu’ils ne l’ont été.”

M. Petagna a ajouté qu’il n’est pas rare d’avoir des températures basses chez les adolescents à cette période de l’année, mais a déclaré que le contraste entre le passage de très froid à très doux en un jour ou deux est assez inhabituel.

Eaux de surface provoquant des blocages sur l’A27 à Sussex Crédit : Eddie Mitchell

Belsize Road à Camden à Londres après l’éclatement d’une conduite d’eau principale a inondé la rue Crédit : PA