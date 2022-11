Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques feront face à des inondations « potentiellement mortelles » alors que de nouvelles averses s’abattent pendant la nuit, causant des ravages sur les routes

Les BRITS ont été avertis d’inondations « potentiellement mortelles » alors que des averses se sont abattues et ont causé des ravages sur les routes.

Le temps humide et venteux a frappé le pays cette semaine, les navetteurs étant désormais préparés à de nouvelles perturbations.

Le Met Office a mis en garde contre davantage de chaos dans les voyages après une inondation soudaine dans le West Sussex hier 1 crédit

Des véhicules sont bloqués sur la route après les inondations dans le West Sussex hier Crédit : Eddie Mitchell

Chaos de la circulation dans le centre de Londres hier Crédit : LNP

Le Met Office a émis des avertissements jaunes et oranges pour la pluie Crédit : OpenTilesMap

Le Met Office a mis en place des avertissements de pluie jaune jusqu’à 18 heures vendredi dans l’est de l’Écosse et le nord-est de l’Angleterre.

Et il y a un avertissement de pluie orange pour le nord-est de l’Écosse dès les premières heures jusqu’à 15 heures.

L’avertissement orange du service météorologique indique: “Des pluies abondantes et persistantes susceptibles de provoquer des inondations et des perturbations.”

“Les maisons et les entreprises sont susceptibles d’être inondées, causant des dommages à certains bâtiments. Certaines eaux de crue à écoulement rapide ou profond sont susceptibles de mettre la vie en danger.”

Le service météorologique a également mis en garde contre les perturbations des transports, les routes inondées d’eau et les communautés temporairement coupées en raison des précipitations extraordinaires.

Trois pouces de pluie sont prévus pour certaines régions d’ici le week-end, avec des tempêtes et de graves inondations qui frappent le pays.

Le météorologue du Met Office, Tom Morgan, a déclaré que les zones d’avertissement orange connaîtraient plus de 100 mm de pluie, tandis que les zones côtières seraient également battues par des vents violents.

“Avec ce genre de précipitations, nous nous attendons à des inondations”, a-t-il déclaré. “Nous avons des vents terrestres très forts et de très grosses vagues.

“Il peut y avoir des perturbations dans les transports, y compris les ferries et le réseau routier.”

Les températures, quant à elles, seraient plus typiques pour cette période de l’année, oscillant autour de 9C à 11C.

Et les supporters anglais pouvaient s’attendre à un temps instable lors du premier match de Coupe du monde de l’équipe contre l’Iran lundi.

“Il y a plus d’incertitude que d’habitude après dimanche”, a déclaré M. Morgan.

“Ce sera probablement assez instable, avec de la pluie parfois et peut-être aussi du vent.”

Cela apporte une fin humide à la semaine de travail des Britanniques, avant que la neige ne tombe dans quelques jours.

Le porte-parole de la panne du RAC, Rod Dennis, a averti les automobilistes de “faire preuve d’une grande prudence” par temps de pluie.

Il a expliqué: “Les chances d’être impliqué dans une collision augmentent considérablement par temps humide, et encore plus s’il y a de la neige, il est donc essentiel que les conducteurs ralentissent, laissent suffisamment d’espace derrière le véhicule qui les précède et utilisent leurs phares pour s’assurer qu’ils sont facilement visibles par les autres usagers de la route.

“Le risque d’aquaplaning où les roues d’un véhicule perdent le contact avec la route alors qu’elles frôlent l’eau stagnante sera élevé, en particulier pour ceux qui ne ralentissent pas à des vitesses appropriées aux conditions.”