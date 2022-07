Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques affluent vers les plages et les parcs pour profiter du soleil sur 27C sizzler

Les BRITS affluent aujourd’hui vers les plages et les parcs du Royaume-Uni pour se prélasser sous un soleil brûlant.

Des foules immenses d’adorateurs du soleil se sont rendues sur les côtes pour se rafraîchir pendant que la douce canicule balaie la Grande-Bretagne.

Les foules affluent vers la plage bondée de Lyme Regis Crédit : Alamy

L’acrobate Romy Bauer, 24 ans, profite de la mer de Blackpool Crédit : Dave Nelson

Une femme se rafraîchit devant un grand ventilateur dans la station de métro Kings Cross Crédit : LNP

Bradley le chien bénéficie d’un ascenseur sur un paddle board par Brighton’s West Pier Crédit : Alamy

Les gens profitant de la météo à Bournemouth Crédit : w8media

Le mercure devrait atteindre un 27C torride plus tard dans la journée dans le sud-est, selon le Met Office.

Le prévisionniste Alex Deakin a déclaré ce matin qu’aujourd’hui serait une “belle journée ensoleillée” pour presque tout le pays.

Il dit que les températures resteront “agréablement chaudes” et que ce soir sera plus frais que ce que nous avons vu plus tôt dans la semaine.

Cela survient alors que le Met Office a émis hier un avertissement météorologique rouge “danger pour la vie” avant une brûlure de trois jours à partir de demain.

Ses prévisionnistes s’attendent à ce que les températures grimpent au milieu des années 30 dans une grande partie de l’Angleterre au cours des prochains jours.

Les Britanniques ont été mis en garde contre une “vague de chaleur exceptionnelle lundi et mardi entraînant des impacts généralisés sur les personnes et les infrastructures”.

Le Met Office a publié son avertissement rouge ce matin, déclarant que l’explosion de chaleur pourrait déclencher “des effets néfastes sur la santé à l’échelle de la population”, ajoutant qu’elle pourrait entraîner “une maladie grave ou un danger de mort”.

Il a également suggéré que les gens devraient travailler à domicile, insistant sur le fait que “des changements substantiels dans les pratiques de travail et les routines quotidiennes seront nécessaires”.

Plus tard dans la journée, les ministres tiendront une réunion Cobra d’urgence pour discuter de la question.

Le ministre du Cabinet, Kit Malthouse, doit présider une réunion du comité gouvernemental des contingences civiles Cobra pour discuter de l’escalade de la vague de chaleur, a déclaré un porte-parole du gouvernement.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a augmenté son avertissement de chaleur sanitaire du niveau trois au niveau quatre – une “urgence nationale”.

Le niveau quatre est atteint “lorsqu’une vague de chaleur est si grave et/ou prolongée que ses effets s’étendent en dehors du système de santé et de protection sociale… À ce niveau, la maladie et la mort peuvent survenir parmi les personnes en bonne santé, et pas seulement dans les hautes groupes à risque », a-t-il déclaré.

L’avertissement rouge du Met Office, pour lundi et mardi, couvre une zone allant de Londres à Manchester et jusqu’à la vallée d’York.

Le porte-parole du Met Office, Grahame Madge, a déclaré: “Si les gens ont des parents ou des voisins vulnérables, il est maintenant temps de s’assurer qu’ils mettent en place des mesures appropriées pour pouvoir faire face à la chaleur, car si les prévisions sont comme nous le pensons, ce sera dans la zone d’alerte rouge, la vie des personnes est en danger.

“C’est une situation très grave.”

Cela survient alors que le mercure a grimpé à un énorme 32 ° C lundi à Northolt, dans l’ouest de Londres, a révélé le Met Office.

Le record du Royaume-Uni pour 2022 s’élève actuellement à 32,7 ° C, enregistré à Heathrow le 17 juin.

La température la plus élevée enregistrée au Royaume-Uni a atteint 38,7 ° C au Cambridge Botanic Garden le 25 juillet 2019.

La plage de Bournemouth est bondée aujourd’hui sous les températures chaudes Crédit : w8media

De nombreux baigneurs vont à la mer pour se rafraîchir Crédit : w8media