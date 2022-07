Météo au Royaume-Uni: les Britanniques affluent vers la plage pour se prélasser dans une torride de 30 ° C au milieu d’un avertissement de chaleur ambrée

Les BRITS affluent aujourd’hui sur les plages du Royaume-Uni pour se prélasser dans la chaleur de 30 ° C.

Cela survient alors que des avertissements de chaleur extrême sont en place à partir d’aujourd’hui avant une “vague de chaleur exceptionnelle lundi et mardi”.

La station balnéaire pittoresque de Lyme Regis regorge d’amateurs de soleil Crédit : Alamy

Les foules s’assoient sur le mur du port au Bristol Harbour Festival Crédit : LNP

Suely Silva verse une bouteille d’eau sur Stuart Henderson pour se rafraîchir devant leur cabane de plage Crédit : BNPS

Meghan Burgeen, 22 ans, et Emily Stevens, 23 ans, profitez de la plage de St Annes on Sea Lancashire Crédit : Dave Nelson

Un jeune homme se rafraîchir tout en bronzant à Greenwich Park, Londres Crédit : LNP

Une plage bondée de Brighton, Sussex à 11h15 Crédit : LNP

Des foules immenses se sont précipitées sur les côtes britanniques pour se rafraîchir alors que le mercure montait.

Des clichés de Lyme Regis, Dorset, montrent des centaines de Britanniques en sueur entassés sur la plage.

Pendant ce temps, à Bristol, des foules immenses se sont assises sur le mur du port lors du Bristol Harbour Festival – célébrant son 50e anniversaire.

À Londres, le manque de sable et de mer a poussé les baigneurs vers les parcs de la capitale où les jeunes se versent des bouteilles d’eau pour se rafraîchir.

Aujourd’hui, les températures atteindront un doux 30 ° C – et le Met Office a mis en garde les amateurs de soleil avec un avertissement météo ambre.

Les prévisionnistes ont émis l’alerte météo orange de minuit à 23 h 59 dimanche, les experts avertissant que cela pourrait entraîner “une maladie grave potentielle ou un danger de mort”.

Et il ne fera que se réchauffer au fil de la semaine alors que le Met Office a lancé un avertissement météo rouge sur certaines parties du pays lundi et mardi.

Le Met Office a émis son avertissement rouge, déclarant que l’explosion de chaleur pourrait déclencher “des effets néfastes sur la santé à l’échelle de la population”.

Il a également suggéré que les gens devraient travailler à domicile, insistant sur le fait que “des changements substantiels dans les pratiques de travail et les routines quotidiennes seront nécessaires”.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a augmenté son avertissement de chaleur sanitaire du niveau trois au niveau quatre – une “urgence nationale”.

Le niveau quatre est atteint “lorsqu’une vague de chaleur est si grave et/ou prolongée que ses effets s’étendent en dehors du système de santé et de protection sociale… À ce niveau, la maladie et la mort peuvent survenir parmi les personnes en bonne santé, et pas seulement dans les hautes groupes à risque », a-t-il déclaré.

L’avertissement rouge du Met Office, pour lundi et mardi, couvre une zone allant de Londres à Manchester et jusqu’à la vallée d’York.

Les scientifiques du gouvernement implorent cependant les Britanniques de ne pas boire d’alcool et de s’en tenir à l’eau à la place.

Ils affirment également que les buveurs de café devraient également réduire leur consommation.

L’alcool et le café doivent être évités car ils sont diurétiques, ce qui signifie que vous urinez et transpirez davantage et que vous perdez donc plus de liquide.

Ceci est dangereux en période de canicule car vous vous exposez à un risque de déshydratation qui peut provoquer des maux de tête, des étourdissements, des nausées et de la fatigue.

Aujourd’hui est le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent Crédit : PHOTOS EN DÉCOUPE

Les familles et les baigneurs ont afflué vers la station balnéaire de Weymouth Crédit : ©Graham Hunt