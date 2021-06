Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques affluent vers la plage pour le « jour le plus chaud de l’année » à 29 °C, mais des ORAGES vont frapper cette semaine, prévient le Met Office

Les BRITS ont à nouveau rempli les plages pour profiter du soleil de 29 ° C le « jour le plus chaud de l’année » jusqu’à présent.

Ils sont sages de profiter du temps magnifique pendant qu’il dure, car le Royaume-Uni sera secoué par des orages plus tard cette semaine, prévient le Met Office.

Les températures se réchauffent sur la plage de Southend-on-Sea dans l’Essex le 13 juin Crédit : ROB WELHAM / McLELLAN

Les gens se prélassent au soleil à Margate Beach dans le Kent Crédit : LNP

À Camber dans l’East Sussex alors que le temps devient de plus en plus chaud Crédit : Alamy

Les cavaliers Robin Johnson, Ella Bloodworth, Gail Meaker et Martin Meaker ce matin à Highcliffe Beach près de Christchurch, Dorset Crédit : Solent

Le Met Office s’attend à des températures élevées dimanche

Le Royaume-Uni pourrait connaître le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent dimanche, car les températures devraient continuer de grimper au cours du week-end.

Certaines parties du pays ont été baignées de soleil samedi avec des images montrant des personnes faisant du barque le long de la rivière Cam à Cambridge ou se promenant le long de la Long Walk à Windsor.

Le Met Office a déclaré que la température la plus chaude enregistrée samedi était de 24,8 ° C à Kew Gardens à Londres, avec 24,6 ° C à Heathrow et à St James’s Park également.

Le météorologue Alex Burkill a déclaré que les températures devraient encore augmenter dimanche et pourraient atteindre 29 ° C.

C’est plus chaud que le 27C d’Ibiza et de Monte Carlo, sans parler du 26C de Tenerife.

Si le mercure monte au-dessus de 28,3 °C, cela en fera le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent ainsi que le 13 juin le plus chaud jamais enregistré, a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni est plus chaud qu’Ibiza Crédit : WX Charts

Un aperçu plus détaillé des températures de dimanche de The Weather Outlook

Voitures garées près de l’A470 près de Storey Arms dans les Brecon Beacons, au Pays de Galles, dimanche Crédit : Athéna

La température la plus chaude enregistrée jusqu’à présent cette année était de 28,3 °C (82,94 °F) à Northolt, au nord-ouest de Londres, le 2 juin.

Mais M. Burkill a déclaré qu’il était peu probable que les températures dépassent les 30 °C.

Il a ajouté: « Nous allons nous rapprocher [but] il est peu probable que nous dépassions les 30 °C – ce sera un toucher et aller.

« Il sera proche de savoir si nous arrivons à 28,3C [on Sunday].

« Si nous ne le faisons pas, il est possible que nous ayons des températures encore plus élevées lundi alors que nous pourrions atteindre 29 ° C ou 30 ° C.

« Les températures maximales vont se diriger vers la région de Londres, mais la chaleur va être généralisée, elle ne se limite pas au sud-est. »

Super pour du dimanche au mardi

La danseuse Paige Salanki de Blackpool se prépare pour le grand jeu sur la plage de St Anne, Lancs Crédit : Dave Nelson

Un soulèvement de Camber Sands dans l’East Sussex, dimanche Crédit : Alamy

Un grand nombre de personnes se sont dirigées vers les plages de sable doré de Camber Crédit : Alamy

Un homme paddle à Mumbles, près de Swansea, Pays de Galles Crédit : Athéna

Mais M. Burkill a déclaré que même si la plupart du pays connaîtra une journée chaude, le nord-ouest de l’Écosse connaîtra des températures élevées dans l’adolescence et le temps sera plus nuageux avec quelques épidémies de pluie.

À plus long terme, cependant, le Met Office a mis en garde contre « des orages de mercredi à vendredi, avec un potentiel de perturbation des voyages et d’inondations ».

Des alertes jaunes sont en place les 16, 17 et 18 juin, l’agence déclarant: « Les maisons et les entreprises pourraient être inondées rapidement, avec des dommages à certains bâtiments dus aux inondations, à la foudre, à la grêle et aux vents forts.

« Certaines communautés sont isolées par des routes inondées [and] il y a une légère chance que des coupures de courant se produisent et que d’autres services à certains foyers et entreprises puissent être perdus. »

Ci-dessus – la scène météo de mercredi Crédit : Met Office

Avec plus de pluie, de tonnerre et d’éclairs attendus jeudi Crédit : Met Office

The Weather Outlook rapporte : « La première moitié de la semaine à venir s’annonce très chaude ou chaude dans les régions du sud et du centre.

« Mais mercredi, le risque d’orages augmente.

« La chaleur monte dans la moitié sud du pays mercredi et les températures pourraient atteindre 32C (90F) localement. »

Le site Web ajoute: « Au fur et à mesure que la journée avance, il y aura un risque croissant d’orages dans le sud.

« Le nord a plus de nuages ​​et des températures plus basses. Dans le nord-ouest, il pourrait y avoir des épisodes de pluie inégaux.

« Pendant le reste de la semaine, des conditions changeantes et plus fraîches se sont propagées vers le sud-est dans toutes les régions. »

Des orages sont attendus de mercredi à vendredi Crédit : Met Office

Paul Michaelwaite, prévisionniste pour Netweather TV, a déclaré: « Le soleil et la chaleur seront le thème de dimanche avant que le temps plus frais ne commence à descendre du nord-ouest d’ici lundi.

« Ce ne sera cependant pas la fin de la route pour le temps plus chaud, le sud, le centre et en particulier le quart sud-est du Royaume-Uni en voyant davantage, en particulier lundi et à nouveau mercredi.

« La combinaison de chaleur venant du sud et d’air plus frais de l’Atlantique essayant d’entrer de l’ouest deviendra un thème au cours de la semaine.

« Et à partir du milieu de la semaine, il est probable que des feux d’artifice avec des orages et des averses torrentielles soient possibles. »

Il a ajouté pour demain: « Lundi, il va y avoir un vrai contraste de température, car le sud et le sud-est gardent la chaleur et le soleil pendant une grande partie de la journée.

« Londres pourrait atteindre environ 30°C, bien qu’avec le front qui se rapproche de plus en plus, les nuages ​​peuvent augmenter suffisamment dans l’après-midi juste pour supprimer un peu les températures et maintenir le maximum dans la vingtaine.

« D’autres régions d’Angleterre et du Pays de Galles auront plus de nuages ​​au cours de la journée [on Monday], avec des sommets de 18-24C généralement. «

Certaines parties des Midlands « verront les températures les plus chaudes le matin avant que le front n’arrive pour rafraîchir les choses.

« Ce sera une journée très différente pour l’Écosse, avec des périodes ensoleillées, des averses dispersées et un vent d’ouest vif avec des maximums de 13 à 17 ° C en général », a ajouté M. Michaelwaite.