Les bookmakers ont réduit les chances que cet hiver soit le plus froid depuis le début des records alors que les mêmes conditions météorologiques derrière la Beast from the East reviennent.

Ce soir, les températures pourraient chuter à -12 ° C (10 ° F) pendant la nuit en Écosse alors que la Grande-Bretagne est engloutie dans des conditions hivernales au cours de la première semaine de 2021.

Le grand bookmaker Coral a réduit les chances que cet hiver se termine comme le plus froid depuis le début des records au Royaume-Uni à 1-2 (contre 4-6) alors que les températures continuent de baisser. Coral a offert 4-6 pour ce mois-ci pour être un janvier froid record après un début de nouvelle année froid.

« Les températures continuant de baisser, nous pourrions nous rapprocher de l’hiver le plus froid depuis le début des records au Royaume-Uni », a déclaré John Hill de Coral. « Le début du mois a été froid et, par conséquent, il est maintenant probable que ce soit le mois de janvier le plus froid de tous les temps dans ce pays. »

WXCHARTS, une société météorologique qui prédit les tendances météorologiques à long terme, a mis en garde contre de fortes chutes de neige avec jusqu’à 30 pouces de chute en une journée jusqu’au 17 janvier, a rapporté le Mirror.

John Griffiths, un prévisionniste du Met Office, a déclaré à MailOnline que le pays devrait s’attendre à de la pluie, du grésil et de la neige au cours de la semaine prochaine – mais il était trop tôt pour dire si le réchauffement soudain de la stratosphère (SSW) entraînerait une répétition de la bête de l’est de février 2018. .

Les personnes profitant de la neige à South Park, à Darlington, ce matin avant que les températures ne chutent à -12 ° C (10F) dans certaines parties de l’Écosse pendant la nuit

Certaines parties du nord-est se sont réveillées sous la neige ce matin alors que les températures chutaient, apportant des scènes hivernales au pays des merveilles dans toute la région. Cette photo montre des promeneurs de chiens près de South Park, Darlington

L’événement SSW se produit lorsque la température dans la stratosphère monte de 50 ° C (122 ° F). Cela «inverse» la configuration des vents de la Grande-Bretagne, de l’ouest plus chaud dans l’Atlantique à l’est – et en Sibérie.

Les effets d’un SSW peuvent prendre deux semaines. C’était le cas de la tristement célèbre Bête de l’Est, qui a vu une grande partie du Royaume-Uni saisie par le chaos des voyages et la fermeture d’écoles au milieu de la neige abondante.

Le Met Office a dû afficher un avertissement «code rouge» pour la neige, la première fois de son histoire qu’il le faisait. Les blizzards ont soufflé sur des vents violents en provenance de Russie, avec des conducteurs et des passagers bloqués pendant la nuit sur des autoroutes enneigées.

Grahame Madge du Met Office a déclaré: «De nombreuses agences météorologiques sont unies dans l’idée que ce SSW aura lieu la semaine prochaine. Lorsque cela se produit – à environ 30 km dans la stratosphère – notre modèle de vent traditionnel peut être inversé.

«Ce qui est moins clair, ce sont les perspectives à long terme de l’impact de cet événement. Deux événements SSW sur trois entraînent des épisodes très froids, mais un événement sur trois n’a que peu d’impact.

Qu’est-ce que le réchauffement stratosphérique soudain? Les conditions extrêmes qui ont frappé la Grande-Bretagne en février 2018 ont été décrites par le Met Office comme un « cocktail d’événements météorologiques ». La vague de froid surnommée « la bête de l’Est » – qui a également coïncidé avec l’arrivée de la tempête Emma – a été causée par une hausse des températures élevées au-dessus de l’Arctique, connue par les météorologues sous le nom de « réchauffement stratosphérique soudain ». Le phénomène, qui en Grande-Bretagne conduit généralement à des périodes froides, commence à 30 km (18 miles) dans l’atmosphère dans le courant-jet à haute altitude, qui coule généralement d’ouest en est, apportant de l’air relativement chaud et humide de l’Atlantique au Royaume-Uni. Une perturbation frappe le jet stream, poussant ses vagues vers l’Arctique et inversant le courant d’est en ouest. Lorsque l’air est comprimé dans cette région, il commence à se réchauffer. Cela conduit à une haute pression sur l’Atlantique Nord, bloquant le flux habituel d’air doux qui pénètre dans la Grande-Bretagne depuis l’ouest. Au lieu de cela, l’air plus froid de l’est est aspiré sur les îles britanniques, ce qui entraîne des températures plus froides.

Les perspectives générales pour la période du Nouvel An et pour la deuxième semaine de janvier sont que les conditions froides persistent, avec de la neige, des gelées et du brouillard verglaçant.

Une quinzaine d’avertissements d’inondation – ce qui signifie que des inondations sont attendues – sont en vigueur dans les parcelles du sud et du sud-est de l’Angleterre. 50 autres alertes aux inondations ont également été mises en place par l’Agence pour l’environnement.

Le Met Office a déclaré que les vents apporteront plus d’air glacial du continent ce week-end – ce qui signifie que de nombreuses zones sous la neige ne verront probablement pas beaucoup de dégel.

Le prévisionniste du Met, M. Griffiths, a déclaré: « Certaines parties occidentales de l’Écosse pourraient atteindre -12 ° C. C’est localisé à la neige principalement sur les montagnes. Plus bas, il ne fera pas si froid mais il y aura du gel dans les régions du nord-ouest.

«Au cours des prochains jours, nous continuons à voir un mélange de pluie, de grésil et de neige principalement sur les collines.

«Ce soir, il y a un risque de neige dans les niveaux inférieurs, en Angleterre et dans les Midlands. Nous avons un avertissement jaune de neige et de glace dans les régions du nord et de l’ouest du Royaume-Uni dans certaines parties du pays de Galles, mais à l’avenir, nous allons vers l’est la semaine prochaine.

«Il fera froid mais rien de tel que le niveau de la bête de l’est. Cela alimentera les averses, les pluies, mais il y a un risque de neige surtout pendant la nuit car il fait évidemment plus froid la nuit.

La vague de froid se poursuivra avec « des gelées nocturnes localement sévères, en particulier dans le Nord », a déclaré le Met Office, ajoutant qu’il y aura des averses hivernales dans les régions de l’est.

« Le message pour ceux qui doivent conduire est d’ajuster leur vitesse en fonction des conditions et de laisser une distance d’arrêt supplémentaire afin que 2021 ne commence pas par une bosse indésirable et une réclamation d’assurance.

« La neige et la glace sont de loin les conditions de conduite les plus difficiles, donc si elles peuvent être évitées, c’est probablement la meilleure politique. »

Le réveillon du Nouvel An était extrêmement froid – avec des températures tombant à -7 ° C (19 ° F) à la fois à Andover dans le Hampshire et à Salisbury dans le Wiltshire. Exeter et Bournemouth sont tous deux tombés à -5 ° C (23 ° F).

Cependant, ce n’était pas aussi arctique que mercredi lorsque les températures à Dalwhinnie dans les Highlands ont chuté à -10,2 ° C (13,6 ° F) – le plus froid jusqu’à présent cet hiver.

L’ancien parachutiste Paul Cullen, 48 ans, a construit un Dalek de 7 pieds de haut hors de la neige dans son jardin à Mow Cop, Staffordshire

Les marcheurs sur le chemin du sommet de Pen y Fan dans les Brecon Beacons dans le sud du Pays de Galles le premier jour de la nouvelle année

Il s’agit d’une projection de la vitesse du vent à 30 km (18 miles) au-dessus du pôle Nord. Dans les dix prochains jours, la baisse de la ligne rouge indique que les vents du haut de l’atmosphère vont baisser et changer. Cela indique un «réchauffement stratosphérique soudain» où les températures sautent au-dessus du pôle Nord. Ces conditions étaient à l’origine de la Bête de l’Est en février 2018, qui a vu une grande partie du Royaume-Uni saisie par le chaos des voyages et la fermeture d’écoles au milieu de fortes chutes de neige.

Le dernier jour de 2020 a apporté des conditions extrêmement froides pour une grande partie du Royaume-Uni et plus de neige – avec un minimum de -7,5 ° C (18,5 ° F) à Topcliffe dans le Yorkshire du Nord. C’était la matinée la plus froide d’Angleterre de toute l’année 2020.

La police a exhorté les visiteurs à rester à l’écart de Dartmoor enneigé dans le Devon après le blocage des véhicules. Ils ont mis en garde contre des conditions « dangereuses » après que les chutes de neige aient attiré de nombreuses familles vers ce lieu de beauté.

Ailleurs, la police du Pays de Galles a déclaré avoir infligé une amende à un conducteur pour avoir enfreint les restrictions de Covid après avoir voyagé d’Angleterre pour « chercher de la neige ».

Pendant ce temps, les équipes de secours ont supplié les gens de ne pas tenter de marcher dans les régions montagneuses dans la neige et la glace à moins d’être correctement préparés.

L’appel est intervenu après avoir sauvé un homme qui a tenté de gravir le Dow Crag de 2552 pieds dans le Lake District sans équipement dans des conditions de gel.

De fortes chutes de neige sont tombées sur la Grande-Bretagne en 2018 dans la « Bête de l’Est ». Millennium Bridge à Londres est photographié le 1er mars 2018

Trafic sur la M20 près d’Ashford, Kent, le 27 février 2018 au cours de la Bête de l’Est qui a causé le chaos des voyages

Il a téléphoné frénétiquement au 999 pour demander de l’aide après s’être retrouvé coincé – déclenchant un sauvetage avec 17 volontaires et un hélicoptère à 100 miles de là au Pays de Galles qui a coûté des milliers de livres.

Coniston Mountain Rescue a déclaré que les grimpeurs ne devraient partir que dans des vêtements de « montagne » complets, avec des téléphones et des batteries de secours.

Jeudi en Écosse, de fortes chutes de neige ont bloqué l’A9 dans les Highlands entre Carrbridge Junction et Slochd. Des charrues et des gritters ont été déployés pour aider à libérer les voitures et les camions piégés.

Les portes de neige ont été fermées au col du Cairn o ‘Mount dans l’Aberdeenshire. Une partie de la M77 dans l’Ayrshire a été fermée en raison d’un accident dans ce que Traffic Scotland a appelé des «conditions météorologiques difficiles».

Des conditions hivernales ont également été signalées sur le M74, dans le Lanarkshire, et à Perth, le pont M90 Friarton a été fermé en direction du nord en raison d’une collision.