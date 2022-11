Météo au Royaume-Uni: les avertissements jaunes se sont prolongés avec des vents violents et de fortes pluies pour frapper la Grande-Bretagne AUJOURD’HUI, provoquant le chaos des voyages et des inondations

Les BRITS sont préparés pour plus de chaos de voyage et d’inondations avec des vents violents et de fortes pluies qui devraient frapper le Royaume-Uni aujourd’hui.

Il n’y aura pas de répit après que des conditions humides et venteuses aient récemment frappé le pays, les avertissements météorologiques jaunes ayant été prolongés par le Met Office.

Les automobilistes ont bravé la conduite dans les eaux de crue à Reading hier après de fortes pluies 1 crédit

Les Britanniques ont fait face à des routes inondées plus tôt cette semaine Crédit : ROB WELHAM / McLELLAN

Les Britanniques ont lutté contre les conditions venteuses à Londres plus tôt cette semaine Crédit : LNP

Les avertissements météorologiques jaunes ont été prolongés par le Met Office Crédit : Bureau MET

Le service météorologique a prolongé les avertissements météorologiques jaunes pour certaines régions du Pays de Galles, du sud et de l’ouest de l’Angleterre, de l’Irlande du Nord et du sud de l’Écosse.

Des vents violents et des averses pourraient frapper des parties de Cardiff, Exeter, Portsmouth, Bath et Brighton d’environ 10h à 19h.

Le Met Office a ajouté que les services de bus et de train seront probablement affectés par des temps de trajet plus longs.

Des retards dans les transports routiers, ferroviaires, aériens et par ferry sont également probables.

Enfin, une perte de puissance à court terme et d’autres services est possible, et il est également possible que des branches d’arbres tombent.

Le Met Office prévoit qu’il pourrait y avoir de 1 mm à 22 mm de pluie avec des rafales de 40 à 50 mph à l’intérieur des terres, qui pourraient atteindre 60 à 70 mph sur les côtes exposées.

Le service météorologique a averti: “Une brève période de fortes pluies et de vents forts en rafales, provoquant peut-être des perturbations des transports et des inondations.

“Une étroite bande de pluie, parfois abondante et peut-être brièvement intense, se déplacera vers l’est tard jeudi matin et dans l’après-midi, dégageant Kent dans la soirée.

“Dix à 15 mm sont susceptibles de tomber sur une période d’une à deux heures, avec environ 20 mm à quelques endroits.”

Il a poursuivi: “Avec un sol saturé, cela entraînera probablement une bonne quantité d’eau de surface sur les routes et des inondations à un ou deux endroits.

“Les vents forts seront un danger supplémentaire avec des rafales de 40 à 50 mph à l’intérieur des terres et peut-être brièvement de 60 à 70 mph le long de certaines côtes exposées, en particulier à Cornwall, Pembrokeshire, Gwynedd et Anglesey.”

Des vents forts pourraient également frapper certaines parties de l’Irlande du Nord, notamment Belfast, Newry, Londonderry et Omagh de 8h à 14h jeudi.

Le Met Office a prévu que les averses s’atténueront vendredi, mais avec des vents forts et de la pluie se déplaçant de l’ouest jusqu’à samedi, qui se dissiperont progressivement du nord-ouest dimanche.

Cependant, il y a de bonnes nouvelles avec des conditions qui devraient devenir douces ce week-end.