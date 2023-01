Météo au Royaume-Uni: les avertissements de neige et de glace couvrent la longueur du pays avec des craintes de coupures de courant et de retards de voyage

Les avertissements de NEIGE et de glace couvrent une grande partie du Royaume-Uni aujourd’hui au milieu de températures extrêmement froides.

Le claquement de froid amène les trucs blancs dans le sud de l’Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord.

La neige recouvre le village de Hope dans le Flintshire, au nord-est du pays de Galles Crédit : Andy Kelvin / Kelvinmedia

Les avertissements jaunes pour la neige et la glace couvrent une grande partie du Royaume-Uni Crédit : MET OFFICE

Cela a fait craindre des retards de voyage généralisés, avec des chemins de fer, des routes et des pistes impactés.

Des coupures de courant sont également probables dans les zones les plus touchées, où certaines communautés rurales pourraient être complètement isolées.

Les prévisionnistes s’attendent à ce que jusqu’à 8 pouces de neige tombent sur un terrain plus élevé pendant les “conditions de blizzard”.

Toute personne voyageant aujourd’hui doit faire très attention et vérifier les temps de trajet et les itinéraires à l’avance.

Les températures ont plongé à -9,8 ° C à Topcliffe, dans le North Yorkshire, mardi – le matin le plus froid de l’année jusqu’à présent.

La nuit dernière n’était qu’une fraction plus chaude à -5 ° C à Yeovilton, Somerset, selon les dernières cartes météorologiques.

Le loch Glascarnoch, dans les Highlands écossais, a reçu un déversement de neige de 12,5 pouces hier, tandis qu’Altnaharra, à proximité, a vu plus de 4 pouces.

Les conditions hivernales ont poussé le Met Office à émettre six avertissements jaunes distincts pour la neige et la glace.

Celles-ci couvrent la majeure partie du Royaume-Uni et sont en vigueur jusqu’à midi au plus tard.

De “fortes” averses de neige et de grêle vont probablement arrêter certaines parties de la Grande-Bretagne, préviennent les prévisionnistes.

Les véhicules et les passagers pourraient rester bloqués, les transports en commun pourraient être retardés ou annulés, et certaines surfaces routières seront dangereuses pendant les averses « venteuses » et « souvent hivernales ».

Des coupures de courant peuvent également se produire et la couverture de téléphonie mobile peut être réduite, ce qui ne fait qu’ajouter au chaos du voyage.

Le Met Office a averti que les températures pourraient rester bien en dessous de la moyenne la semaine prochaine alors que la période hivernale se poursuit.

D’autres avertissements météorologiques concernant la neige et le verglas devraient être émis pour cette nuit.

Cela survient après que des dizaines de personnes ont été blessées à la suite d’un accident impliquant un bus à impériale dans des conditions de gel “perfides” dans le Somerset.

CHAOS DE VOYAGE

Le météorologue du Met Office, Tom Morgan, a déclaré: “Si vous prévoyez de faire un voyage, cela vaut la peine de laisser du temps supplémentaire pour votre voyage, à la fois pour dégivrer votre voiture et parce que les routes seront plus glissantes.

“Il y aura des perturbations dans les déplacements, surtout là où il y a de la neige.”

Il a ajouté que la plupart des avertissements expireraient à l’heure du déjeuner aujourd’hui, mais que d’autres alertes devraient arriver.

“Il s’agit d’une vague de froid qui dure environ cinq à sept jours, donc je pense que d’ici le week-end, si vous vivez en Écosse ou en Irlande du Nord, vous le sentirez devenir un peu plus doux – mais il restera froid en Angleterre et au Pays de Galles”, a-t-il déclaré. a continué.

“Cela pourrait bien prendre jusqu’au début de la semaine prochaine pour que les températures reviennent à la normale en Angleterre et au Pays de Galles.”

Plusieurs forces de police et services d’incendie ont supplié les automobilistes de ne pas voyager à moins qu’ils ne soient “absolument indispensables”.

La police d’Avon et du Somerset a mis en garde contre des conditions “extrêmement glaciales et dangereuses” après avoir déclaré avoir reçu plus de 100 rapports d’incidents liés à la route en cinq heures.

Et le service d’incendie et de sauvetage de Cornwall a déclaré hier qu’il avait vu des rapports selon lesquels des véhicules étaient restés coincés dans la neige sur l’A39 à Trispen et l’A391 à Bugle.

Il y aura des perturbations de voyage, surtout là où il y a de la neige. Tom Morgan

Il a tweeté: “Soyez prudent si vous êtes dehors aujourd’hui – la neige est tombée dans certaines régions et les routes risquent d’être verglacées.

“Dans les agglomérations, les piétons peuvent prendre la route si les trottoirs sont dangereux.”

Devon et la police de Cornwall ont également exhorté les conducteurs à faire preuve de prudence alors que de fortes averses de neige balaient les deux comtés.

La police d’Essex a fait écho à l’avertissement après avoir été appelée pour “un certain nombre de collisions” le 17 janvier.

Le RAC a déclaré qu’il y avait eu un “énorme pic” de pannes mardi en raison des conditions glaciales.

Un porte-parole a déclaré: “Même si le temps est largement sec dans la plupart des endroits, aujourd’hui s’avère beaucoup plus occupé qu’hier, ce qui est inhabituel car lundi est généralement le jour le plus important pour les pannes.

“Les batteries à plat sont la principale raison pour laquelle les conducteurs nous appellent alors que les voitures avec des plus anciennes abandonnent enfin l’âme dans le froid.

“La glace, et dans certaines régions la neige, sont les plus grands risques pour les conducteurs cette semaine – en particulier sur les tronçons de route qui n’ont pas été traités.

“Il est vital que tout le monde ralentisse et se donne suffisamment de temps pour freiner et réagir en cas d’imprévu.”

Le réseau des conseils de comté, qui représente 36 conseils de comté et de district unitaires en Angleterre, a déclaré que plus de 2 000 espaces chauds restent ouverts alors que les températures baissent et que les gens recherchent un endroit pour se réchauffer au milieu de la crise du coût de la vie.