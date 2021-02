Météo au Royaume-Uni: le week-end le plus chaud en trois mois avec des sommets de 61F

Publicité

Les vacances dans le sud de la France, en Espagne ou en Italie peuvent encore être un rêve lointain – mais des températures méditerranéennes sont prévues pour certaines parties de la Grande-Bretagne ce week-end avec un niveau de chaleur jamais vu depuis trois mois.

Le sud-est et l’est de l’Angleterre atteindront probablement 59F (15C) demain, à égalité avec Rome et Nice, avant de pousser jusqu’à 61F (16C) dimanche – mais le soleil sera rare avec un ciel nuageux généralisé.

La dernière fois que le mercure a atteint ce niveau, c’était le 18 novembre de l’année dernière, lorsque Londres a atteint 61,9F (16,6C). La lecture la plus élevée à ce jour en 2021 était de 57,6F (14,2C) – enregistrée à la fois le 2 février à Cardiff et le 28 janvier dans le Worcestershire.

Mais partout en Grande-Bretagne, les conditions ne seront pas agréables ce week-end – le Met Office prévenant de fortes pluies et de coups de vent qui devraient arriver aujourd’hui dans l’ouest de l’Angleterre et au Pays de Galles et se poursuivre demain.

Les nageurs tôt le matin bénéficient d’une vue imprenable sur un magnifique lever de soleil sur la mer du Nord aujourd’hui à Cullercoats dans le nord de Tyneside

Les gens vont se promener ou courir sur Hampstead Heath dans le nord de Londres ce matin alors que le soleil se lève sur la capitale

Le soleil se lève sur le phare de St Mary dans le Northumberland, juste au nord de Whitley Bay, ce matin

Le soleil se lève sur la campagne à Dunsden Green dans l’Oxfordshire ce matin

Près de 100 alertes ou avertissements d’inondation sont en place – et sous la pluie, les températures seront comprises entre 50F (10C) et 55F (13C). Certains endroits verront plus que la quantité habituelle de pluie pour tout le mois au cours des prochaines 48 heures.

Entre 2,8 pouces (7 cm) et 4 pouces (10 cm) et même des sommets de 6 pouces (15 cm) de pluie sont attendus – avec des vents de 40 mph et 50 mph prévus dans les zones côtières de l’ouest. La moyenne britannique pour tout le mois de février est de 3,46 pouces (88 mm).

De fortes pluies sont prévues pour l’ouest de l’Angleterre et le Pays de Galles aujourd’hui

Le Met Office a émis un avertissement de pluie pour le Devon, les Cornouailles et le sud du Pays de Galles entre 9 heures aujourd’hui et midi dimanche. Les prévisionnistes préviennent que les inondations sont «probables» et que de fortes pluies pourraient perturber les déplacements.

Un avertissement de pluie distinct est en place pour les régions d’Écosse de 6 heures du matin aujourd’hui à 21 heures demain, les prévisionnistes avertissant que les embruns et les inondations sur les routes sont susceptibles de prolonger la durée du trajet.

L’Agence de l’environnement a 61 alertes d’inondation et cinq alertes d’inondation en place pour l’Angleterre ce matin, tandis que l’Agence écossaise de protection de l’environnement a émis 12 alertes et 19 avertissements.

Mais les températures élevées dans le sud de l’Angleterre sont prévues seulement une semaine après qu’une grande partie du pays ait été saisie par des conditions inférieures à zéro et de fortes chutes de neige.

Demain, le Met Office prédit une division est-ouest, avec des conditions «humides et venteuses» à l’ouest et un temps plus sec à l’est.

Des pauses ensoleillées occasionnelles sont prévues demain, très probablement dans le sud-est de l’Angleterre et dans l’est de l’Angleterre, mais des averses éparses pourraient arriver plus tard dans les régions du centre et de l’est.

De nouvelles pluies sont attendues dans les régions de l’ouest demain (à gauche) mais les températures seront chaudes avec jusqu’à 61F / 16C dimanche (à droite)

Le Met Office a émis des avertissements de pluie pour certaines parties du pays demain (à gauche) et les alertes aux inondations sont toujours en place (à droite)

Dimanche et lundi devraient être principalement secs mais assez nuageux – encore une fois avec quelques pauses ensoleillées – et devraient rester très doux avec des sommets de 57F (14C) dans le sud-est pour commencer la semaine prochaine.

Après une période de sécheresse au début de la semaine prochaine, des conditions plus humides et venteuses sont prévues. Mais un temps «plus calme» pourrait arriver début mars.

Dans ses prévisions pour le reste du mois, le Met Office a déclaré: « Après un bref intermède plus sec, mis à part quelques averses dans l’extrême nord-ouest, une reprise de temps doux et souvent instable arrivant par un fort vent de sud-ouest est attendu.

«Les régions du nord-ouest, en particulier les terrains plus élevés, connaîtront les conditions les plus humides, souvent accompagnées de vents forts et de coups de vent côtiers. Des conditions plus sèches sont probablement plus à l’est et au sud-est, bien qu’il pleuve encore parfois.

«D’ici fin février et début mars, les conditions dans une grande partie du Royaume-Uni sont plus susceptibles de devenir plus stables à mesure que la haute pression deviendra dominante.