Météo au Royaume-Uni : le week-end férié sera marqué par de fortes pluies et un ciel nuageux – mais il se terminera par un soleil radieux

Le VENT et la pluie balayeront le jour férié ce week-end, mais céderont la place au soleil et au temps chaud lundi.

Après une brève période de soleil radieux, l’été pluvieux du Royaume-Uni se poursuivra aujourd’hui et jusqu’à dimanche.

Le vent et la pluie emporteront une grande partie du Royaume-Uni aujourd’hui alors que le temps maussade s’installe. Crédit : George Cracknell Wright

Le sud et le nord-ouest, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord seront les plus touchés par l’arrivée d’une large bande de pluie au large de l’océan Atlantique. Crédit : Bureau MET

Cependant, lundi sera plus chaud et plus lumineux avec des éclaircies, indique le Met Office.

Le sud-ouest et le nord-ouest, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord seront les plus touchés, car une large bande de pluie arrive aujourd’hui au large de l’océan Atlantique.

Les régions du nord et du sud de l’Écosse connaîtront également de fortes averses.

Le sud-est et l’est de l’Angleterre connaîtront un début plus sec avec des nuages ​​persistants qui devraient se dissiper plus tard.

Mais le Met Office prévient que ces zones pourraient connaître des averses isolées plus tard cet après-midi.

Vendredi sera une journée plus fraîche et plus fraîche, avec des températures chutant au milieu de l’adolescence après des températures maximales de 28°C mercredi.

Aujourd’hui, les températures maximales seront de 21°C à Londres, 18°C ​​à Newcastle, 17°C à Cardiff et 16°C à Aberdeen.

Durant cette soirée et pendant la nuit, les averses se limiteront aux côtes nord et ouest, avec des pluies persistantes sur le nord de l’Écosse.

Mais cela restera clair dans le sud et l’est de l’Angleterre.

Des averses éparses devraient arriver samedi matin, devenant généralisées et parfois fortes.

Cela pourrait déclencher du tonnerre alors que les températures restent entre 15 et 20 degrés.

Samedi, les températures connaîtront des températures maximales de 17 °C à Birmingham et de 16 °C à Newcastle, tandis que le sud-est de l’Angleterre s’attardera autour de 20 °C.

Dimanche sera un bon début pour beaucoup, mais cela ne durera pas, car des épisodes de pluie sont prévus à mesure que les nuages ​​s’accumulent.

Malgré un week-end mitigé, un temps plus chaud et plus lumineux devrait arriver lundi avec des éclaircies sur tout le pays.

Mais la pluie reviendra pour refroidir le moral mardi et ce sera parfois venteux.