Météo au Royaume-Uni : le sud de l’Angleterre se dirige vers une chaleur de 33°C

La Grande-Bretagne pourrait connaître samedi la journée la plus chaude de l’année jusqu’à présent, avec une chaleur de 33 °C attendue dans le sud de l’Angleterre.

Le Royaume-Uni a déjà connu pour la première fois cinq jours de températures supérieures à 30 °C en septembre, et ce record devrait se poursuivre samedi et dimanche.

Jeudi était provisoirement le jour le plus chaud de l’année, avec 32,6°C enregistrés à Wisley, Surrey.

Samedi, la température devrait dépasser cette température élevée, les zones autour de Londres devant subir le plus gros du temps chaud.

En conséquence, l’Agence britannique de sécurité sanitaire a émis une alerte sanitaire de chaleur orange.

Météo au Royaume-Uni : jour le plus chaud de l’année enregistré jusqu’à présent En savoir plus

Cela signifie que les impacts météorologiques sont susceptibles de se faire sentir dans l’ensemble des services de santé, les personnes âgées de plus de 65 ans ou celles souffrant d’une maladie respiratoire ou cardiovasculaire préexistante étant plus à risque.

En plus de la chaleur, le Met a également révélé que samedi, il y aurait un risque d’orages sur une grande partie du centre de la Grande-Bretagne.

Une alerte météo jaune a été émise pour samedi dans une grande partie du pays.

L’avertissement météo jaune du Met signifie que certaines personnes pourraient s’attendre à des crues soudaines, des éclairs, de la grêle ou des vents violents, avec d’éventuelles interruptions de l’accès routier et des transports publics si de telles circonstances devaient se produire.

La chaleur et les inondations au Royaume-Uni dans le sud-est de l’Europe imputées au système météorologique « oméga » En savoir plus

Le météorologue en chef du Met Office, Paul Gundersen, a déclaré : « Bien qu’une grande partie du Royaume-Uni verra des températures élevées et un ciel ensoleillé se poursuivre samedi, dans ce qui pourrait être le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent, il y a également un risque d’orages, qui a donné lieu à l’émission d’un avertissement jaune pour une grande partie du centre de l’Angleterre et certaines parties de l’est du Pays de Galles.

« Les températures commenceront à baisser à partir de samedi dans l’extrême nord-ouest de l’Écosse, avec un front froid se déplaçant progressivement vers le sud tout au long du week-end, entraînant également le risque de fortes averses orageuses dimanche.

« Cependant, le sud-est conservera le plus longtemps les températures élevées et pourrait encore atteindre 32°C dimanche. »

Chris Wilding, responsable des inondations à l’Agence pour l’environnement, a mis en garde les automobilistes contre la conduite dans les eaux de crue en cas de crues soudaines. « Des inondations importantes des eaux de surface sont possibles mais non attendues dans certaines parties de l’Angleterre samedi après-midi et soir en raison d’intenses averses isolées.

« Nous exhortons les gens à ne pas conduire dans les eaux de crue – elles sont souvent plus profondes qu’il n’y paraît et seulement 30 cm d’eau courante suffisent à faire flotter votre voiture. »

Sadiq Khan, le maire de Londres, a émis samedi une alerte à la pollution atmosphérique « élevée » pour la capitale, la première depuis juin, et a exhorté les Londoniens à arrêter leurs moteurs au ralenti et à s’abstenir de brûler du bois ou des déchets de jardin.

Le Royaume-Uni devrait revenir à un temps plus frais la semaine prochaine avec un mélange de soleil, d’averses et de vent probable alors que les températures chutent à la moyenne pour la période de l’année.