Météo au Royaume-Uni: le Met Office révèle la date exacte à laquelle les températures devraient atteindre 28 ° C après une semaine d’averses

Le Met Office a révélé la date exacte à laquelle les températures devraient atteindre 28 ° C après une semaine d’averses.

Les Britanniques ont connu une averse la semaine dernière alors qu’une grande partie du pays a été frappée par des orages.

Les gens profitant du soleil sur la plage de Brighton le 25 juin Crédit : Reuters

Le Met Office a prédit des sommets de 28 ° C samedi Crédit : Met Office

Et le lundi matin commence assez nuageux et pluvieux pour certains avec des éclaircies éparses, selon le service météo.

Le Met Office a déclaré: « Nuageux avec de la pluie parfois dans l’extrême nord.

« Sinon, des périodes ensoleillées et des averses pour la plupart, mais une période de pluie plus persistante se déplacera vers l’est à travers le Pays de Galles et le nord et le centre de l’Angleterre.

« Breezy, surtout dans le sud-ouest. »

Ipswich, Canterbury, Rochester et certaines parties de l’Essex verront des sommets de 19 ° C aujourd’hui.

Pendant ce temps, Burnley, Preston et certaines parties de l’Écosse connaîtront les températures les plus basses du pays à 11 ° C.

Mardi et mercredi cherchent tous deux à démarrer de la même manière, la pluie étant « parfois abondante ».

Cependant, il devrait se dégager tout au long des deux jours.

Le temps gris ne devrait pas durer beaucoup plus longtemps, car le service météorologique prévoit des températures élevées de 20 vers la fin de la semaine.

Les conditions commenceront à devenir plus sèches jeudi avant l’arrivée des beaux jours.

Et alors que nous démarrons juillet, le Met Office a déclaré: « Il y a des signes de quelque chose de plus chaud d’ici la fin de la semaine, en particulier dans le sud-est. »

Les conditions devraient atteindre 25 ° C vendredi avant d’atteindre un chaud 28 ° C samedi.

Une grande partie de la côte sud devrait connaître des sommets de 24 ° C au cours du week-end.

Plus au nord, Leeds et Sheffield connaîtront 23C pour le deuxième week-end du mois.

Il vient peu de temps après que les pièces aient atteint des sommets de 32C – ce qui le rend plus chaud qu’Ibiza.