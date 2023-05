Météo au Royaume-Uni: le Met Office révèle la date exacte à laquelle les Britanniques profiteront d’un ensoleillement de 25 ° C alors que les nuages ​​se dissipent enfin

Le Met Office a révélé la date exacte à laquelle les Britanniques profiteront d’un ensoleillement de 25 ° C alors que les nuages ​​se dissiperont enfin.

Les prévisionnistes suggèrent qu’une zone de haute pression s’installant sur le Royaume-Uni apportera des conditions chaudes et ensoleillées à la fin du mois.

Les Britanniques devraient profiter du soleil à 25 ° C plus tard cette semaine, bonne nouvelle pour ces amateurs de soleil, repérés à Bournemouth, Dorset le 22 mai Crédit : BNPS

La haute pression devrait conduire à des conditions chaudes idéales pour un jogging dans le parc, comme cette femme l’a fait à Greenwich Park, dans le sud-est de Londres ce matin Crédit : George Cracknell Wright

Ceux qui n’ont pas envie de courir pourraient profiter d’un pique-nique, comme ce groupe à Victoria Park, dans l’est de Londres, le 20 mai. 1 crédit

Le Met prédit des conditions « stabilisées » alors que le printemps se fond dans l’été, avec des températures qui devraient augmenter régulièrement tout au long de la semaine.

Le mercure devrait ensuite culminer jeudi, avec un maximum de 24C, voire 25C.

Les prévisions d’hier du Met indiquaient: « Avec les conditions de haute pression qui s’installeront pour la semaine à venir, la chaleur que nous connaîtrons sera locale, car un ciel dégagé permettra à davantage de soleil de mai d’atteindre le niveau du sol, augmentant progressivement les températures jusqu’aux sommets attendus de 25 °C pendant un jour ou deux plus tard cette semaine.

« La haute pression continuera de dominer la météo au Royaume-Uni tout au long de cette semaine et le signal actuel est que cela se poursuivra également la semaine prochaine.

« Cela signifie beaucoup de temps calme pour beaucoup, avec des conditions sèches et ensoleillées.

« Les températures augmenteront progressivement au cours de la semaine, avec un maximum prévu de 24°C, peut-être 25°C, d’ici jeudi. »

Neil Armstrong, un prévisionniste en chef du Met Office, a ajouté: « Si vous attendez avec impatience une période de conditions largement belles, ensoleillées et chaudes dans la majorité du Royaume-Uni, alors vous aurez de la chance. »

Les températures les plus élevées sont attendues dans l’est du Pays de Galles, les West Midlands et le sud-ouest, tandis qu’une « brise terrestre » devrait garder les choses plus fraîches dans le sud-est.

Quelques épisodes de pluie légère sont possibles dans le Nord-Ouest mais se dissoudront rapidement, selon le prévisionniste national.

Selon les prévisions à long terme du Met, cette tendance devrait se poursuivre au début du mois prochain, avec des températures « qui devraient être supérieures à la normale pour la plupart ».

Cependant, il y a un risque que des averses dans les régions du sud « deviennent parfois abondantes » malgré la chaleur.

Cela vient après qu’il a été révélé que le Royaume-Uni devait être plus chaud que le Maroc hier, avec des températures qui ont augmenté tout au long de la semaine.

Des températures au milieu des années 20, comme ces rameurs appréciés à Knaresborough, dans le Yorkshire, le 20 mai, sont prévues d’ici la fin de la semaine Crédit : LNP

Une glace pourrait être à l’ordre du jour, comme cette paire en a dégusté à Knaresborough, dans le Yorkshire, le 20 mai Crédit : LNP