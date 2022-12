Météo au Royaume-Uni: le Met Office révèle la date exacte à laquelle la neige tombera alors que l’alerte au brouillard avertit que les vols pourraient être annulés aujourd’hui

Les BRITS ont été frappés par la chute des températures et le chaos des voyages alors qu’une épaisse couverture de brouillard balayait le pays.

Les conditions hivernales pourraient voir la neige tomber d’ici le week-end, car les vents de l’est ont fait chuter le mercure à 0 ° C ce matin.

Les navetteurs se sont réveillés dans un brouillard et une brume denses de la côte sud aux Midlands Crédit : Alamy

Une épaisse nappe de brouillard recouvrait les South Downs ce matin Crédit : Reuters

La chute des températures pourrait entraîner des chutes de neige dans le Staffordshire d’ici le week-end Crédit : Getty

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune alors que le brouillard s’étendait sur une grande partie de l’Angleterre Crédit : Bureau MET

Le Met Office a émis un avertissement jaune sur une grande partie de l’Angleterre alors que le brouillard couvrait des régions telles que Bath, Londres, Birmingham et Hull.

Le service météorologique a averti les navetteurs des “conditions de conduite difficiles” et des “temps de trajet plus lents avec des retards possibles dans les services de train”.

L’épaisse couverture de brouillard pourrait également immobiliser certains vols, le Met Office signalant “un risque de retards ou d’annulations” dans les aéroports.

L’avertissement jaune de brouillard a été prolongé tôt ce matin pour inclure davantage de parties de l’est du Pays de Galles, des East Midlands et de York.

Et certains Britanniques pourraient voir de la neige d’ici le week-end, le Staffordshire devant être frappé par une couverture de givre et de neige.

Le village de Flash, dans le nord du Staffordshire, l’un des plus élevés du pays, devrait voir les chutes de neige, avec davantage de prévisions sur les hauteurs dans les semaines à venir.

Les navetteurs se sont réveillés ce matin dans des conditions glaciales et un épais brouillard dans les régions du sud et du centre.

Les températures ont chuté à seulement 0 ° C dans le sud du Pays de Galles, Manchester, Plymouth et Londres atteignant respectivement 3 ° C, 4 ° C et 5 ° C.

Mais les choses vont se réchauffer cet après-midi, les régions de la capitale et du centre de l’Angleterre enregistrant des sommets compris entre 5 et 8 °C.

L’Écosse a raté une grande partie du brouillard et a connu une matinée plus chaude que la plupart, avec Aberdeen commençant la journée à une température fraîche de 8 ° C et Stromness atteignant 10 ° C.

Le météorologue Aidan McGivern a déclaré: “Nous avons cette vaste zone de nuages ​​bas, de brume et de brouillard dans les parties centrales et méridionales du Royaume-Uni.

“Contrairement à jeudi cependant, la brise d’est accrue qui se développe tout au long de la journée la soulèvera et, par conséquent, un après-midi plus lumineux est attendu, bien qu’il y ait toujours beaucoup de couverture nuageuse.

“De plus en plus, nous verrons des averses se déplacer sur cette brise d’est dans l’est de l’Angleterre ainsi que dans l’est de l’Écosse.”

D’ici ce soir, une grande partie de la nation bénéficiera d’un temps plus clair interrompu par quelques averses à travers l’est.

À l’approche du week-end, le temps humide devrait persister dans le nord-ouest de l’Écosse, une grande partie du pays restant froide et nuageuse.

Suivant l’exemple du Staffordshire, davantage de chutes de neige et de neige hivernale sont possibles dans les régions plus élevées alors que nous nous dirigeons vers la période des fêtes.

Dans ses prévisions à long terme pour les deux prochaines semaines, le Met Office a déclaré: “Mardi, des averses et de la pluie sont attendues dans le sud, le sud-est et le nord du Royaume-Uni.

“De plus, de la neige et de fortes averses sont alors possibles sur les hauteurs. Des vents modérés sont attendus dans la plupart des régions, localement forts dans le nord et peut-être au sud du Royaume-Uni.

« De la neige et des averses de neige sont parfois attendues dans les zones en hauteur.

“Les températures sont susceptibles d’être inférieures à la normale pendant la période, se sentant peut-être plutôt froides.”