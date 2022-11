Météo au Royaume-Uni – Le Met Office émet des avertissements jaunes dans trois régions alors que de fortes pluies devraient semer le chaos dans les inondations aujourd’hui

Le Met Office a émis des avertissements jaunes pour trois régions alors que de fortes pluies devraient provoquer des inondations chaotiques aujourd’hui.

Les Britanniques peuvent se préparer au temps humide aujourd’hui, car une bande de pluie se déverse sur certaines zones, ce qui peut provoquer une montée de l’eau.

De fortes pluies (vues à Windsor) devraient apporter le chaos des inondations aujourd’hui Crédit : Jon Bond

Le temps humide a frappé Westminster alors que le sud et l’ouest de l’Angleterre font face au tonnerre mercredi 1 crédit

Le Met Office a émis des avertissements de temps humide de fortes pluies et d’inondations

Un ciel humide est susceptible de causer des ravages dans le sud de l’Angleterre et du Pays de Galles tout au long de la matinée jusqu’à 21 heures.

Des avertissements météorologiques jaunes ont été émis pour certaines parties du sud du Pays de Galles, du Devon, du Dorset, du Hampshire et du Wiltshire.

Plus tard dans la journée, de fortes pluies se déplaceront probablement dans l’est de l’Écosse, qui a également reçu l’avis d’avertissement.

L’averse peut provoquer des inondations et perturber les déplacements jusqu’à 21h.

La porte-parole du Met Office, Nicola Maxey, a déclaré que le sud et l’ouest de l’Angleterre pourraient éventuellement subir le tonnerre mercredi.

Elle a déclaré à Sky News: “Les averses pourraient être localement fortes et il est possible que vous voyiez du tonnerre, principalement dans les zones côtières au sud et à l’ouest”, a-t-elle déclaré.

“En général, toute pluie aujourd’hui continuera à pousser lentement vers l’est à travers le pays demain, devenant persistante dans le nord, avec des coups de vent dans (le) nord-est.

“Du soleil et de fortes averses plus tard dans le sud et l’ouest.”

Le jaune est le moins dangereux des avertissements météorologiques – cela signifie “être conscient”.

Cela signifie potentiellement annuler des plans, devoir faire face à des retards de voyage, à des fermetures de routes et de chemins de fer, à des interruptions de courant et à des risques potentiels pour la vie et les biens.

Le Met Office prédit qu’il pourrait y avoir jusqu’à 50 mm dans des zones localisées.

Cette pluie continuera de se déplacer vers l’est tout au long de la journée, ce qui sera parfois abondant.

Le nord verra également de la pluie, le nord-est étant également touché par le vent et les coups de vent.

La Grande-Bretagne continuera d’être frappée par la pluie et les vents violents pour le reste de la semaine de travail, dans toutes les régions.

Le nord-est sera également touché par des coups de vent voire des “coups de vent violents”, selon les météorologues.

Bien que les conditions misérables seront assouplies avec des périodes «d’intermèdes plus secs» pour de nombreuses régions.

Les avis interviennent alors que les Britanniques faisaient face à un début cahoteux de la semaine de travail avec du brouillard causant le chaos des déplacements pour les navetteurs.

Le Met Office a indiqué que l’épaisseur serait “épaisse par endroits au début”.

Des endroits comme Londres couverts de brouillard, avec des nuages ​​épais masquant des points de repère comme Tower Bridge.