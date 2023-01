Météo au Royaume-Uni – Le jour exact où les Britanniques pourraient être frappés par la NEIGE avant que les températures ne plongent à -4 ° C après les avertissements d’inondation

Les BRITS se préparent à la neige la semaine prochaine avec des températures qui devraient plonger à -4 ° C après une semaine d’inondations.

Le Met Office a émis une alerte de niveau 2 en cas de froid extrême, de conditions glaciales ou de fortes chutes de neige qui devrait commencer dimanche.

Les températures devraient chuter et la neige pourrait tomber la semaine prochaine Crédit : PA

Les prévisions du Met Office prévoient des températures effrayantes de -4 ° C dans certaines parties de l’Écosse Crédit : PA

Les températures devraient plonger à -4°C Crédit : Bureau MET

Le pays a été frappé par le chaos des inondations cette semaine 1 crédit

Des conditions effrayantes devraient arriver avec des températures dans certaines parties du Royaume-Uni qui devraient redescendre en dessous de zéro.

L’alerte de temps froid de niveau deux s’étend de 18 heures dimanche à 9 heures jeudi dans le nord, les Midlands et le centre et l’est de l’Angleterre.

Il verra les températures à travers l’Écosse chuter en dessous de zéro d’ici le début de la semaine prochaine, atteignant -4C à Glasgow et -3C dans le Loch Rannoch.

Ce week-end, une grande partie du Royaume-Uni sera frappée par de fortes pluies et des vents violents, avec plus de 150 alertes d’inondation et des dizaines d’avertissements d’inondation plus graves en place.

Le Met Office a émis des avertissements jaunes de pluie pour le Pays de Galles et de nombreuses régions d’Angleterre, du vendredi soir au samedi midi.

Et un a également été émis pour l’Irlande du Nord de 14 heures le samedi jusqu’à 3 heures du matin le dimanche.

Entre 20 mm et 30 mm de pluie devraient tomber largement, certains voyant plus de 50 mm – y compris le sud-ouest de l’Angleterre et les Brecon Beacons.

Des vents forts sont également attendus, avec des rafales de 40 à 50 mph et éventuellement de 60 mph sur les côtes exposées du sud.

Aux premières heures de samedi, il y avait 81 avertissements d’inondation en place à travers le Royaume-Uni, ce qui signifie qu’une inondation est attendue, et plus de 150 alertes d’inondation, ce qui signifie qu’une inondation est possible.

“Ces alertes peuvent être mises à jour lundi, une fois que la confiance s’est améliorée dans le moment du temps froid et les zones à inclure.”

Et le temps froid pourrait bien apporter de la neige dans un avenir pas si lointain.

Le Met Office a déclaré: «Il y a une probabilité de 70% de temps froid / conditions glaciales / neige abondante entre 18h00 le dimanche 15 janvier et 09h00 le jeudi 19 janvier dans certaines parties de l’Angleterre.

“Ce temps pourrait augmenter les risques pour la santé des patients vulnérables et perturber la prestation des services.

Les régions du nord de l’Écosse près de Fort William pourraient connaître des chutes de neige dès dimanche et cela se poursuivra la semaine prochaine.

Le Met Office a déclaré que les averses continueraient dimanche, “tombant sous forme de neige dans le nord”.

Alors que de lundi à mercredi, les prévisionnistes ont déclaré : “Une zone de pluie affectant les comtés du sud tôt lundi.

“Sinon, généralement froid, avec des averses hivernales initialement dans le nord, se propageant plus au sud en milieu de semaine. Gel généralisé pendant la nuit.”

Le service météorologique a ajouté: “Il y a beaucoup d’incertitude alors que nous entrons dans la semaine prochaine, mais il y a des signes d’une brève période plus froide qui pourrait voir de nouvelles averses de neige.”