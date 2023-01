Météo au Royaume-Uni: le chaos des voyages aujourd’hui alors que la neige frappe la Grande-Bretagne dans une explosion arctique glaciale de -10 ° C – et il y a d’autres avertissements à venir

Le chaos de TRAVEL devrait frapper aujourd’hui alors que la neige recouvre certaines parties de la Grande-Bretagne lors d’une explosion glaciale de -10 dans l’Arctique.

Et ce n’est que le début – avec plus d’avertissements déjà placés sur certaines parties du Royaume-Uni pour cette semaine.

L’explosion de l’Arctique se dirige vers le Royaume-Uni, la neige tombant déjà dans le Kent ce matin Crédit : Scott Huntley/HVC

Des avertissements jaunes ont été placés dans une grande partie du pays, avec un chaos de voyage attendu Crédit : Met Office

Corbridge dans le Northumberland était totalement recouvert de substance blanche ce matin Crédit : Jordan Crosby

Les navetteurs de Londres ont fait de leur mieux pour s’abriter des fortes pluies ce matin Crédit : George Cracknell Wright

Certaines parties de York se sont également retrouvées sous l’eau la nuit dernière Crédit : LNP

Et les chauffeurs du Dorset ont été forcés de se frayer un chemin à travers les eaux de crue profondes ce matin Crédit : BNPS

La neige a commencé à tomber sur tout le pays du jour au lendemain, les Britanniques se réveillant avec leurs voitures et leurs routes déjà couvertes.

Des photos prises dans le Kent et l’Essex ce matin montraient la substance blanche recouvrant les rues.

Le Met Office a déclaré que le grésil nocturne laisserait derrière lui des surfaces glissantes qui pourraient causer “des blessures par glissades et chutes” et “des plaques de verglas sur certaines routes, trottoirs et pistes cyclables non traités”.

Cela survient après que le prévisionniste a placé des avertissements jaunes de glace et de neige sur une grande partie du Royaume-Uni.

Les météorologues ont émis des avertissements de neige pour Brighton, Chichester, Canterbury et Douvres entre 2h et 8h ce matin.

L’Écosse devrait se préparer à la neige et à la glace avec un avertissement météo jaune également émis pour le sud.

Les alertes de glace concernaient des parties de l’Irlande du Nord, du nord de l’Angleterre, du nord du Pays de Galles et des Midlands.

Les prévisionnistes ont également déclaré que la météo devrait provoquer un chaos dans les voyages.

Ils ont déclaré que les navetteurs devraient être préparés à une perturbation des plans avec des voyages en train et en avion retardés ou annulés.

Les experts météorologiques avaient prédit que les conditions glaciales commenceraient à frapper le Royaume-Uni à partir de la nuit dernière.

Le mercure devrait descendre jusqu’à -2°C à Londres, tandis que les températures pourraient descendre jusqu’à -1°C à Cardiff.

Les résidents d’Édimbourg et de Belfast devraient ressentir le poids des conditions de -3C, tandis que certaines parties des Highlands écossais devraient voir -10C.

Les températures devraient également chuter à -4 ° C demain à Kendal, Cumbria et Dumfries en Écosse, selon les cartes du Met Office.

L’avertissement jaune de neige et de glace en Écosse est en place depuis près de trois jours après avoir commencé à 14 heures hier et s’être poursuivi jusqu’à 10 heures mercredi.

Les prévisions à cinq jours des météorologues suggèrent que le temps “deviendra plus froid avec des averses de plus en plus hivernales du nord”.

Il s’attend à ce que de nouvelles averses de neige tombent dans le nord ce soir avec un gel généralisé.

Et à partir de demain il fera froid, notamment dans le nord, avec quelques fortes gelées nocturnes tout au long de la semaine.

Un avertissement de glace couvrant une grande partie de l’Écosse et le nord-ouest et le nord-est de l’Angleterre suggère qu’il pourrait y avoir “des surfaces glacées et de la neige en hauteur conduisant à des conditions de déplacement difficiles par endroits” ce matin.

Les averses tomberont de plus en plus sous forme de grésil et de neige dans le nord, même à des niveaux inférieurs. Bureau rencontré

Des averses de neige “hivernales fréquentes” attendues ont également vu le Met Office émettre un long avertissement de neige et de glace pour le nord de l’Écosse d’aujourd’hui à mercredi.

Le Met Office a déclaré: “Quelques centimètres de neige sont probablement à de faibles niveaux sur une période donnée de 24 heures, avec un potentiel de 10 à 15 cm au-dessus de 200 mètres, en particulier dans certaines parties des Highlands. La glace constituera un danger supplémentaire, en particulier mardi. nuit.”

Les résidents sont invités à faire attention car il peut y avoir des plaques de verglas sur certaines routes, trottoirs et pistes cyclables non traités et certaines routes et voies ferrées sont susceptibles d’être affectées par des temps de trajet plus longs par les services routiers, de bus et de train.

Le prévisionniste a déclaré: “D’ici dimanche, la majeure partie du Royaume-Uni sera dans le flux d’air du nord, avec des températures plus basses se propageant plus au sud pendant la nuit.

“Les averses tomberont de plus en plus sous forme de grésil et de neige dans le nord, même à des niveaux inférieurs.

“Certaines averses plus au sud et à l’ouest, et peut-être une période de pluie plus persistante dans la nuit de lundi, pourraient également se transformer en grésil et en neige principalement sur les hauteurs telles que les Brecon Beacons, Exmoor et Dartmoor.

“Le gel nocturne deviendra plus répandu d’ici lundi soir, avec des températures nocturnes inférieures à 0 ° C dans une grande partie du Royaume-Uni.

“Les températures pourraient descendre jusqu’à -10°C dans les vallons abrités ou dans les hautes terres d’Ecosse où il y a de la neige.”

Le Met Office a déclaré que les averses continueraient dimanche, “tombant sous forme de neige dans le nord”.

De grandes parties de Cumbria ont déjà été couvertes avant une semaine glaciale pour le Royaume-Uni.

Des chasse-neige ont été vus traversant la ville de Nenthead pour dégager les routes dimanche matin.

Pendant ce temps, certaines parties de York se sont retrouvées sous l’eau la nuit dernière après que la rivière Ouse ait atteint 4,14 mètres.

Cela a vu les routes et les bâtiments riverains inondés.

La rivière Ouse à York a atteint 4,14 mètres la nuit dernière, inondant les routes et les bâtiments riverains Crédit : LNP

Un gritter a eu du mal à rivaliser avec les fortes averses de neige à Corbridge, Northumberland, ce matin Crédit : Jordan Crosby

La neige devrait recouvrir certaines parties du Royaume-Uni, a averti le Met Office Crédit : Scott Huntley/HVC

La substance blanche tombait également à Grays, Essex, ce matin