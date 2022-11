Météo au Royaume-Uni: le chaos des voyages alors que les orages frappent la Grande-Bretagne avant le soleil de 15 ° C – mais des coups de vent «sévères» sont en route

Les BRITS connaissent aujourd’hui le chaos des voyages après les orages qui ont frappé la Grande-Bretagne – mais le soleil et les températures de 15 ° C sont en route.

Ce matin, les navetteurs ont eu du mal à traverser les inondations et les fortes averses après que jusqu’à 40 mm de pluie soient tombés pendant la nuit.

Les membres du public combattent les pluies torrentielles et les vents violents sur Putney Bridge, au sud-ouest de Londres Crédit : LNP

Un chauffeur pend son bras dans l’eau alors qu’il traverse Lullington Road jusqu’au village d’Alfriston, East Sussex 1 crédit

La Manche orageuse à Selsey dans le West Sussex aujourd’hui mardi alors que de fortes pluies frappent la Grande-Bretagne Crédit : Bav Media

En Angleterre, il y a actuellement neuf avertissements d’inondation en place, ce qui signifie que des inondations sont attendues.

Entre-temps, il y a 39 autres alertes d’inondation, ce qui signifie qu’une inondation est possible.

Et même si les averses continueront aujourd’hui, il y aura du beau temps cet après-midi.

Les prévisionnistes du Met office disent que pendant la dernière partie de la journée, nous verrons du soleil et que le mercure atteindra un 15 ° C inhabituellement chaud – à seulement deux degrés de moins que Madrid.

La météorologue Clare Nasir a déclaré: “Première chose mercredi matin, des averses dès le départ.

“La pluie sur le sud-est se dissipera, puis de nouvelles averses se déplaceront de l’ouest vers l’est, mais elles seront plus dispersées tout au long de la journée, plus lourdes avec le risque de tonnerre.

“Mais vers l’extrême nord, c’est là que le temps sera le plus humide, un vent fort et entraînant ici et ce temps humide s’étend encore une fois vers les îles du nord.”

“Cependant, pendant la dernière partie de la journée, nous verrons des nuages ​​clairs pour le soleil et le mercure montera à 15 ° C.”

Mais ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles – et Mme Nasir a averti que des coups de vent “graves” devraient frapper la Grande-Bretagne à partir de jeudi.

Photos de cette émission matinale