Les BRITS ont reçu aujourd’hui un avertissement rouge de « danger pour la vie », avec des voitures emportées par les inondations et des villes potentiellement isolées pendant des jours.

La tempête Babet continue de faire des ravages avec des conditions météorologiques extrêmes qui secouent le pays.

Une femme se protège du vent et de la pluie alors que la tempête Babet a frappé Londres hier Crédit : George Cracknell Wright

La tempête Babet a laissé hier une traînée de débris dans la capitale Crédit : LNP

Des inondations extrêmes font des ravages à travers l’Irlande avec une voiture emportée sur une route

Un magasin Supervalu local en Irlande a également été « complètement détruit » après que l’eau ait consommé le magasin hier.

Aujourd’hui, le Met Office a émis un rare avertissement de pluie rouge pour certaines parties du nord-est de l’Écosse, les résidents étant avertis que des conditions graves présenteraient un danger pour la vie.

Laurencekirk, Montrose et Forfar font partie des villes couvertes par l’alerte.

Elle entre en vigueur aujourd’hui à 18 heures et devrait durer jusqu’à vendredi 12 heures.

Certains endroits sont susceptibles de recevoir entre 20 et 25 cm (8 à 10 pouces) de précipitations.

De vastes inondations, des fermetures de routes, des coupures d’électricité et des effondrements de bâtiments sont autant de choses à prévoir pour les communautés de la région, prévient le prévisionniste.

Certaines villes pourraient être complètement isolées, selon l’agence météorologique, « peut-être pendant plusieurs jours ».

Les navetteurs ont été invités à ne pas voyager sauf en cas d’absolue nécessité et les résidents doivent rester à l’intérieur pour rester en sécurité.

C’est la première fois qu’un avertissement rouge de pluie est émis au Royaume-Uni depuis la tempête Dennis en février 2020.

Pendant ce temps, des avertissements orange et jaune concernant le vent et la pluie couvrent d’autres régions du Royaume-Uni.

La tempête frappe actuellement l’Irlande, où l’armée est déployée dans une ville où plus de 100 propriétés ont été inondées.

Cela survient alors que des images choquantes ont été diffusées montrant des inondations extrêmes faisant des ravages à travers l’Irlande alors qu’une voiture était emportée sur une route de Co Cork.

Les spectateurs sont restés impuissants lorsque la petite voiture rouge a été emportée dans l’eau, qui a englouti les rues entières de Midleton.

Les images montrent le véhicule transporté à grande vitesse dans les courants alors que les pompiers, ainsi que d’autres membres du personnel d’urgence, travaillaient pour écarter les gens.

On pouvait voir des gens patauger dans l’eau, portant des enfants en sécurité dans leurs bras et les plaçant sur des murs surélevés alors que l’inondation débordait.

Des images choquantes ont également émergé d’inondations à l’intérieur de l’hôpital de Midleton, qui a subi d’importants dégâts.

D’autres images montraient un magasin Supervalu local « absolument détruit » après que l’eau ait consumé le magasin et que les produits d’épicerie aient flotté à la surface.

La ville a également été durement touchée par des coupures de courant, l’ESB confirmant que près de 1 000 propriétés sont privées d’électricité.

À mesure que la pluie se déplace vers le nord, elle s’arrêtera dans les régions centrales et orientales de l’Écosse, où les pluies deviendront fortes et persistantes de jeudi à samedi.

Il y a un avertissement de temps violent orange pour la pluie dans cette région, ce qui signifie que des conditions exceptionnellement humides sont probables.

Jusqu’à 150 à 200 mm de pluie pourraient s’accumuler dans certaines zones de terrain plus élevé.

Certaines écoles fermeront à cause de la tempête Babet, les autorités locales s’efforçant de « préserver la vie ».

Le Conseil d’Angus a déclaré que les avertissements de temps violent étaient « sans précédent » et que les écoles fermeraient à l’heure du déjeuner jeudi et toute la journée de vendredi.

Le conseil a déclaré que Sepa a indiqué que les rivières North Esk et South Esk étaient les plus exposées au risque d’inondation et que des sacs de sable étaient distribués, des programmes de prévention des inondations étant utilisés à Brechin et Arbroath.

De nombreuses zones touchées en Écosse sont encore saturées par les fortes pluies qui ont provoqué des inondations au début du mois.