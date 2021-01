La tempête Christoph balayera la Grande-Bretagne demain, le pays étant confronté à deux mois de pluie en 36 heures, ainsi que de la fonte des neiges et des inondations.

Tout le monde en Angleterre et au Pays de Galles a été mis en alerte pour les perturbations causées par jusqu’à 8 pouces (200 mm) de pluie tombant sur un sol déjà saturé, le Met Office avertissant que les conditions représentent un « danger pour la vie ».

Avec des températures plus douces susceptibles de faire fondre la neige restante de la semaine dernière, il est à craindre que certaines routes soient fermées et les communautés coupées – avec d’autres averses de neige possibles dans le nord jeudi.

Jusqu’à présent, la Grande-Bretagne a été largement épargnée par les inondations généralisées de l’hiver dernier, qui ont vu jusqu’à 8 000 maisons inondées, le Yorkshire et les West Midlands étant les plus touchés et le mois de février le plus humide jamais enregistré.

Mais on craint qu’une répétition du chaos à un moment où les services d’urgence sont déjà poussés à leur limite en luttant contre la pandémie de coronavirus pourrait s’avérer désastreuse.

Le Met Office a nommé la tempête imminente Christoph ce matin. C’est la troisième tempête nommée de la saison 2020/21 et la première de cette année, après Aiden le 30 octobre et Bella le lendemain de Noël de l’année dernière.

Dans le Cambridgeshire, de fortes inondations constantes à Fenland, dans le Cambridgeshire, ont aujourd’hui découvert le Earith Bulwark, un fort de la guerre civile anglaise du XVIIe siècle construit en 1643 par les forces parlementaires pour protéger un pont clé.

Le Peak District pourrait voir jusqu’à 5 pouces (120 mm) de pluie de ce soir à mercredi matin. Une couche de neige encore à dégeler pourrait équivaloir à 0,2 po (5 mm) à 0,4 po (10 mm) de pluie supplémentaire en cascade dans les rivières et les ruisseaux.

Le Met Office a émis une série d’avertissements météorologiques pour les trois prochains jours, avec une alerte orange dans certaines parties du Nord

La tempête Christoph balayera la Grande-Bretagne cette semaine, le pays étant confronté à deux mois de pluie en un peu plus de 24 heures

Cela pourrait entraîner un risque d’inondations catastrophiques en aval dans des zones bâties telles que Sheffield, qui fait face à 4 pouces (100 mm) de précipitations en seulement 36 heures – le double de ce que la ville verrait en janvier moyen.

Ailleurs, Snowdonia pouvait voir près de 200 mm de pluie en seulement deux jours. Un avertissement orange pour de fortes pluies a été imposé par le Met Office pour une zone couvrant Manchester, Leeds et Sheffield à partir de demain matin.

Il met en garde contre la probabilité que «les eaux de crue à écoulement rapide ou profond» causent un «danger de mort». Il existe également une menace de retards ou d’annulation des transports publics, de «conditions de conduite difficiles» et de communautés coupées par les routes inondées.

Des avertissements jaunes moins sévères pour des « pluies prolongées et abondantes » entraînant un risque d’inondations entreront en vigueur demain pour couvrir le Pays de Galles, le nord de l’Angleterre et certaines parties des Midlands, s’étendant au reste du pays mercredi.

Le météorologue du Met Office, Tom Morgan, a déclaré: « Cela va être assez différent de la semaine dernière, avec des températures à deux chiffres. Notre principale préoccupation concerne les pluies abondantes et persistantes qui tombent sur le Peak District et certaines parties des Pennines, qui pourraient se combiner avec la fonte des neiges et provoquer des inondations.

«La quantité d’eau qui s’écoule dans le système fluvial n’est pas une bonne nouvelle pour les zones peuplées telles que Sheffield. Malgré le bref dégel, à partir de mercredi soir, nous nous attendons à un retour de conditions plus froides et venteuses, avec de la neige tombant sur des terrains plus élevés dans le nord de l’Angleterre et des gelées nocturnes plus au sud.

Une voiture d’époque abandonnée est entourée de neige dans le parc national de Cairngorms dans les Highlands écossais ce matin. On pense que la voiture à conduite à gauche est une Opel Olympia allemande de 1938, mais on ne sait pas depuis combien de temps elle est là ou comment elle est arrivée à l’emplacement dans la forêt isolée, car elle se trouve à plusieurs kilomètres de la route la plus proche.

Un gros plan de la voiture allemande Opel Olympia 1938 entourée de neige dans le parc national de Cairngorms dans les Highlands aujourd’hui

Cygnes à Edgbaston Reservoir avec la skyline de Birmingham vu dans la lumière du matin aujourd’hui

Un promeneur de chien prend une promenade matinale le long de la plage de South Shields à South Tyneside au lever du soleil ce matin

Le soleil se lève derrière le château de Windsor dans le Berkshire ce matin alors que la reine et le duc d’Édimbourg restent en résidence

Quelque 12 avertissements d’inondation et 72 autres alertes d’inondation étaient en place aujourd’hui en Angleterre et au Pays de Galles

Les équipes locales d’intervention d’urgence se préparent à la perspective de rassurer les personnes appelées à évacuer leurs maisons avant la menace d’inondations que le processus peut être réalisé d’une manière sûre Covid.

Les avertissements de fortes chutes de neige sur l’est de l’Angleterre au cours du week-end ne se sont pas matérialisés en grande partie, mais le dégel a signifié 12 avertissements d’inondation et 72 autres alertes d’inondation étaient en place à travers l’Angleterre et le Pays de Galles aujourd’hui.

Katharine Smith, responsable des inondations à l’Agence pour l’environnement, a déclaré: « De fortes pluies devraient tomber sur un sol déjà saturé, ce qui pourrait entraîner des inondations importantes dans les communautés du nord de l’Angleterre à partir des premières heures de mardi.

« La pluie continue jusqu’à jeudi augmente le risque d’inondations plus largement à travers le pays. » Elle a déclaré que les équipes de l’Agence pour l’environnement étaient «sur le terrain pour nettoyer les grilles et les écrans et ériger des barrières temporaires si nécessaire».

«Nous exhortons les gens à vérifier leur risque d’inondation et à être prêts à agir si leur zone est touchée. Les personnes vivant dans les zones à risque ont été invitées à se tenir au courant des alertes météorologiques et des mises à jour sur les inondations.