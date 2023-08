Météo au Royaume-Uni: la tempête Antoni frappe les Britanniques avec des vents de 65 mph alors qu’un rare avertissement de «danger pour la vie» est émis – mais un soulagement est en vue

Les BRITS ont subi des coups grâce à la tempête Antoni apportant des vents de 65 mph, mais un certain soulagement est en vue.

Le Met Office avait mis en place des avertissements météorologiques orange pour certaines parties de l’Angleterre en raison des vents violents et des fortes pluies.

La pluie n’a pas refroidi l’esprit des fêtards célébrant la fierté à Brighton Crédit : Agence Story Picture

Les conducteurs de Wells, Somerset, se débattent sur les routes inondées Crédit : Apex

Des avertissements orange pour le vent s’étendent à l’ouest et au sud du Pays de Galles et dans le Somerset et le Devon Crédit : Met Office

Les avertissements orange de vent s’étendent à l’ouest et au sud du Pays de Galles et dans la majeure partie du Somerset et du Devon, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Ils sont en place de 11h à 19h.

Le Met Office avertit que des annulations dans les services routiers, ferroviaires, aériens et de ferry sont probables.

Et les conducteurs de ces zones doivent s’attendre à des temps de trajet plus longs.

Les blessures et les dangers mortels sont probablement dus aux grosses vagues et aux matériaux de plage projetés sur les routes côtières, les fronts de mer et les propriétés, ajoutent-ils.

Cela vient alors que quatre autres avertissements jaunes distincts pour le vent, la pluie et les orages ont été mis en place sur toute la longueur et la largeur de la Grande-Bretagne.

Le premier est un avertissement de vent jaune qui s’étend sur toute la longueur de la côte sud, à travers le West Country et dans la moitié ouest du Pays de Galles.

Ce sera en place jusqu’à 20 heures ce soir.

Pendant ce temps, des avertissements jaunes pour les orages – qui devraient déclencher le chaos sur la route – couvrent une vaste zone d’East Anglia, de Londres, du sud-est et de certaines parties de l’ouest de l’Angleterre.

C’est en place et de 11h à 22h le samedi.

Il y avait également un avertissement jaune pour la pluie en place en Irlande du Nord jusqu’à 11 heures aujourd’hui et un second dans l’est de l’Écosse jusqu’à 16 heures.

Il y aura cependant un certain soulagement car la tempête Antoni commencera à se dégager vers l’est ce soir avec des périodes claires se développant pendant la nuit, bien que certaines averses puissent rester dans les zones côtières.

Le dimanche sera majoritairement lumineux avec un mélange d’éclaircies et d’averses éparses.

Certaines de ces averses pourraient être assez fortes, en particulier dans les régions de l’ouest.

Les vents seront beaucoup plus légers pour toutes les parties.

Dimanche sera une journée plus chaude avec des maximums de 20C à Cardiff, 19C à Plymouth, 18C à Hull et 17C à Newcastle.

Alors que la semaine de travail commence, le lundi devrait être principalement sec avec des périodes ensoleillées, selon le Met Office.

Mardi devrait devenir de plus en plus nuageux à mesure que la journée avance, apportant également des pluies éparses.

Mercredi devrait être plus chaud, le nord et l’est bénéficiant du meilleur ensoleillement.

Le météorologue en chef du Met Office, Steve Willington, a déclaré: «Pour la seconde moitié de la semaine prochaine, il y a des signes d’un changement dans le courant-jet qui pourrait permettre à une haute pression de s’installer dans les régions du sud du Royaume-Uni, augmentant la probabilité d’un peu plus sec. météo pendant un certain temps.

« Cependant, à cette distance, les détails sont assez incertains et il y a encore un risque de pluie pour les régions plus au nord.

« Comme toujours, les détails deviendront plus clairs avec un délai plus court. »

Les gens regardent les vagues s’écraser contre le rivage à Portland, Dorset Crédit : PA

Un arbre tombé sur la route de Veryan sur la péninsule de Roseland à Cornwall Crédit : PA

La pluie et le vent s’abattent sur la plage de Tynemouth Longsands à Tynemouth, North Tyneside Crédit : NNP

Les vents violents pourraient arracher les tuiles des toits et envoyer des débris voler dans les airs, selon le Met Office Crédit : Met Office

Les gars ont fait une course détrempée à Manchester ce matin alors que la tempête s’emparait du nord-ouest Crédit : LNP