La Grande-Bretagne connaissait aujourd’hui un temps plus hivernal avant le premier week-end de décembre, avec jusqu’à quatre pouces de neige et des températures descendant aussi bas que -10 ° C (14 ° F).

De grandes parties de l’Écosse et des régions du nord de l’Angleterre, y compris les Pennines et les Yorkshire Moors, devraient voir des conditions de neige et de glace, ce qui pourrait perturber les déplacements.

La neige est déjà tombée sur certaines parties du centre et du nord de l’Écosse ce matin, ainsi que sur le Pays de Galles, avec d’autres en route ce matin – avant un autre avertissement du Met Office pour 3 heures du matin jusqu’à 12 heures demain.

Le temps le plus froid est attendu dans l’ouest de l’Écosse ce soir, où les températures pourraient chuter à -10 ° C (14 ° F). Certaines parties du sud commenceront également à ressentir le froid hivernal, avec des températures descendant à -1 ° C (30 ° F) à Londres.

Le Met Office a déclaré que le week-end verrait un temps plus clairs et même un peu de soleil, mais les températures de la semaine prochaine seraient inférieures à la moyenne, qui se situe généralement autour de 7 ° C à 9 ° C (45 ° F à 48 ° F).

Une voiture traverse un paysage hivernal sur une route de montagne à Elan Valley près de Rhayader à Powys, Pays de Galles, ce matin

La neige commence à fondre sur les voitures à Glasgow ce matin après être tombée pendant la nuit, avec des parties de l’Écosse sous un avertissement météorologique

La neige est tombée du jour au lendemain à Shotts, une ville du North Lanarkshire entre Glasgow et Édimbourg

La neige tombe tôt ce matin sur une route d’Anniesland dans le West End de Glasgow, où il y a eu une brève rafale de neige

Le météorologue en chef Dan Suri a déclaré: « Ce sera certainement plus hivernal cette semaine, avec un temps plus froid entraînant un risque de gel, de glace et d’averses hivernales.

«Le risque d’accumulation de neige est largement confiné à la moitié nord du Royaume-Uni – principalement sur des terrains plus élevés en Écosse, au Pays de Galles et dans le nord de l’Angleterre.

« Jeudi matin, certaines parties du nord-ouest de l’Écosse pourraient voir 2 cm d’accumulation de neige à des niveaux bas, avec 2-5 cm (0,8 po à 2 po) au-dessus de 200 m et jusqu’à 10 cm (4 po) se rassemblant sur les itinéraires les plus élevés, entraînant une certaine perturbation des déplacements.

Le directeur de l’opérateur de Traffic Scotland, Douglas Cairns, a déclaré qu’un nombre record de gritters avait été mis à disposition pour maintenir le trafic en mouvement cet hiver.

« Le premier avertissement de temps violent de l’hiver pour la neige et la glace est toujours un rappel opportun pour que les gens vérifient qu’ils sont prêts pour l’hiver et ont fait les préparatifs appropriés », a-t-il déclaré.

La neige s’est installée pendant la nuit à Shotts en Écosse, avec des avertissements météorologiques en place pour certaines parties du pays aujourd’hui et demain

Les caméras de Traffic Scotland ont capturé la neige aujourd’hui, avec un nombre record de gritters mis à disposition pour maintenir la circulation en mouvement

Mais le météorologue en chef adjoint, Dan Harris, a déclaré que malgré le temps froid et instable – y compris le brouillard verglaçant – tout n’était pas « funeste et sombre ».

Comment 2020 sera l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées Cette année est en passe d’être l’une des plus chaudes jamais enregistrées au milieu de la crise climatique actuelle, a révélé l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Ce fut « une autre année extraordinaire » pour le climat, avec des vagues de chaleur, des incendies de forêt, des ouragans et des inondations aggravant les menaces pour la vie, la santé et la sécurité des personnes créées par la pandémie, a averti l’organisation des Nations Unies. La température mondiale moyenne en 2020 devrait être d’environ 1,2 ° C (34,2 ° F) au-dessus de la référence préindustrielle de 1850-1900, selon une analyse provisoire pour janvier à octobre, ce qui la place sur la bonne voie pour être l’une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées. . Cette année est actuellement à la deuxième place, derrière 2016 et avant 2019, bien que la différence entre les années soit faible et pourrait changer une fois que les chiffres pour l’année complète seront connus. L’année la plus chaude jamais enregistrée, 2016, a vu un fort événement El Niño – un modèle climatique dans l’océan Pacifique qui fait monter les températures mondiales en plus de l’impact du réchauffement climatique causé par les humains. Mais le Secrétaire général de l’OMM, le Professeur Petteri Taalas, a déclaré que si le monde traverse actuellement un moment La Nina, qui refroidit les températures mondiales, cela n’a «pas suffi pour freiner la chaleur de cette année».

« Nous gardons un œil sur d’autres zones où il existe un potentiel de neige perturbatrice – en particulier le centre et le sud-est de l’Angleterre et les collines du nord de l’Angleterre », a-t-il déclaré.

« Il restera froid jusqu’au week-end avec de la pluie, des averses et de la neige sur les collines dans de nombreuses régions, ainsi que des gelées nocturnes.

«Nous pourrions également voir des zones tenaces de brouillard verglaçant se développer plus largement, qui à cette période de l’année peuvent persister toute la journée.

« Cependant, tout n’est pas sombre, car il y aura probablement une chance accrue de temps sec, lumineux et peut-être même ensoleillé à mesure que le week-end avance. »

Des sommets de seulement 7 ° C (45 ° F) sont attendus dans le sud-est ce week-end.

Le temps devrait rester «instable et plutôt froid» jusqu’au milieu du mois et il devrait être «parfois venteux avec un risque de coup de vent côtier».

Le Met Office a toutefois déclaré qu’il y avait parfois une chance d’avoir des intermèdes « plus secs et plus lumineux ».

Ses prévisions à long terme indiquent: «Si des intermèdes réguliers se développent, les gelées nocturnes seront plus répandues avec un plus grand risque de brouillard».

Les prévisionnistes prédisent que les conditions froides et instables pourraient se poursuivre même jusqu’à la période des fêtes – avec un Noël blanc potentiel sur les cartes.

Le Met Office a déclaré que la dernière quinzaine de décembre devrait rester « modifiable » avec « des flambées de pluie et d’averses parfois, en particulier dans l’est et le sud ».

« La neige reste très probable sur les collines mais pourrait tomber à des niveaux plus bas parfois », a ajouté ses prévisions à long terme.