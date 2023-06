Météo au Royaume-Uni: la pluie du mois devrait battre la Grande-Bretagne au cours des 12 prochaines heures après que les Britanniques se soient prélassés sous un soleil de 30 ° C

Des scènes pluvieuses alors que des tempêtes frappent le centre-ville de Manchester à l’extérieur de l’Arndale. 11/06/23 1 crédit

PRESQUE un mois de pluie pourrait tomber sur certaines parties du Royaume-Uni au cours des 12 prochaines heures avec plus d’averses à venir cette semaine – après que les Britanniques se soient baignés dans un soleil de 30 ° C.

De nouveaux avertissements météorologiques ont été émis par le Met Office pour les orages et la pluie ce soir et demain.

Les fêtards appréciant le festival Parklife à Heaton Park à Manchester ont déjà subi l’impact d’un changement de temps, avec des concerts suspendus en raison d’averses.

Les foules se sont précipitées pour la couverture et les performances sur toutes les scènes se sont arrêtées pendant une heure alors que les cieux s’ouvraient et que la foudre s’abattait sur le festival auquel assistaient 70 000 personnes, le deuxième jour avec des actes tels que le 1975, le Prodigy et Carl Cox programmés pour jouer.

Le centre-ville de Manchester a également été inondé de pluie, alors que les acheteurs à l’extérieur de son centre commercial Arndale se sont également précipités pour s’abriter.

Les températures ont atteint 30 ° C dans l’ouest du Suffolk aujourd’hui, les prévisions suggérant qu’elles pourraient atteindre 32 ° C.

Samedi a vu la journée la plus chaude jamais enregistrée cette année – alors que les Britanniques remplissaient les plages et les parcs à travers le pays pour absorber la chaleur estivale, avec des températures atteignant 32,2 ° C.

Les stations balnéaires telles que Brighton et Bournemouth regorgeaient d’amateurs de soleil profitant de la chaleur estivale, tout comme les parcs du Royaume-Uni.

Pourtant, de fortes pluies sont sur le point de suivre, selon le Met Office.

Les conditions sont dues à un «panache ibérique» – une masse d’air chaud voyageant vers le nord depuis l’Espagne qui a également déclenché un risque d’averses.

Le météorologue du Met Office, Dan Stroud, a déclaré: « Nous avons de la pluie qui se déplace vers le nord et l’ouest à travers la Manche, vers Bristol et vers le sud du Pays de Galles.

« Nous avons nous-mêmes un avertissement de pluie jaune couvrant cette zone, et 10 à 20 mm de pluie sont très probables dans une grande zone.

« Certains pourraient voir 40 à 60 mm en trois à six heures – certains endroits dans le West Country pourraient voir près d’un mois de pluie dans les 12 prochaines heures.

« Nous avons également un avertissement d’orage jaune – les températures élevées d’aujourd’hui sont susceptibles de déclencher quelques orages.

« Certains endroits pouvaient voir 30 à 40 mm en une heure, donc une intense averse de pluie.

« Certains points pourraient voir plus de 60 mm en très peu de temps – il y a probablement des risques d’inondations localisées et de problèmes d’eau de surface. »

Il a suggéré que lundi apporterait « un début beau et chaud », avec « des températures augmentant assez rapidement au cours de la matinée sous un fort soleil de début d’été ».

Mais M. Stroud a averti: « Cela risque de déclencher quelques averses orageuses.

« Certaines parties du Pays de Galles et de l’Angleterre verront 30 mm de pluie en une heure, 60 à 80 mm à certains endroits.

« Le nord de l’Irlande du Nord, le sud-ouest de l’Ecosse et les Highlands pourraient voir 20 à 30 mm de pluie en une heure pendant les orages, et 40 à 50 mm à certains endroits. »

La température devrait cependant rester élevée tout au long du mois – susceptible de osciller entre 24°C et 28°C lundi, certaines zones atteignant 30°C à 32°C, a-t-il ajouté.

Ceci malgré un avertissement jaune de pluie couvrant le sud de l’Angleterre et du Pays de Galles de 19 heures à 9 heures demain.

Quatre avertissements jaunes d’orage sont en place de midi à 21 heures lundi, affectant certaines parties de l’Écosse, de l’Irlande du Nord, de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Cela signifie que les orages et la pluie pourraient provoquer des perturbations telles que des inondations potentielles et des conditions de conduite difficiles, selon le Met Office.

Des températures légèrement plus fraîches sont en route à partir de mardi, avec jeudi et vendredi dans les années 20, a ajouté le prévisionniste.

Pourtant, l’Agence britannique de sécurité sanitaire a néanmoins émis une alerte orange pour temps chaud jusqu’à 9 heures du matin mardi dans les West Midlands, East Midlands, l’est de l’Angleterre, le sud-est et le sud-ouest.

Une autre alerte jaune – moins grave mais prédisant toujours une certaine perturbation des services en raison des conditions météorologiques – est en place pour les régions du nord-est, du nord-ouest et du Yorkshire et Humber en Angleterre, ainsi que pour Londres.

Le Met Office avait prévu jusqu’à 100 mm de pluie samedi soir – l’équivalent d’un mois – mais le plus enregistré était de 21,8 mm à Billinge Hill, Merseyside.

De fortes pluies et de la grêle se sont abattues samedi soir dans le nord-ouest alors qu’un avertissement orange pour les orages a été émis.

Et dans le Worcestershire, une route – l’A4133 Holt Fleet – a dû être fermée après qu’un arbre est tombé et a entraîné une ligne électrique avec lui.

Ailleurs à Worcester, la finale de la Coupe Charlotte Edwards entre les équipes de cricket Southern Vipers et les Blaze a été suspendue samedi soir en raison d’averses – avant de reprendre le jeu aujourd’hui.

