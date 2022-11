Météo au Royaume-Uni – la neige recouvre certaines parties du Royaume-Uni alors que les températures chutent vers le GEL alors que des avertissements urgents de pluie et de coup de vent sont émis

Les BRITS ont été frappés par la neige dans certaines parties du Royaume-Uni alors que les températures chutent tandis que des avertissements urgents de pluie et de coup de vent ont également été émis.

Après des conditions humides et venteuses cette semaine, la nation se prépare maintenant à un temps froid avec des températures proches du point de congélation potentiellement en route.

Le parc national de Cairngorm en Écosse a vu la première neige de l’hiver 1 crédit

Un 4×4 se bat dans la neige à Cairngorm Mountain 1 crédit

Les températures devraient chuter vers le point de congélation ce soir Crédit : Bureau MET

Alors qu’un avertissement météo jaune est également en vigueur dans le nord de l’Écosse Crédit : Bureau MET

La pluie et les coups de vent pourraient également continuer après les inondations dans l’est de Londres ce matin Crédit : ROB WELHAM / McLELLAN

Certaines parties du Royaume-Uni pourraient voir des températures aussi basses que 2 ° C ce soir après une froide journée d’hiver, selon le Met Office.

Le Met Office a publié un avertissement météo jaune pour la glace dans l’est de l’Écosse qui entrera en vigueur à 20 heures ce soir et se terminera à 9 h 30 demain matin.

Et un avertissement jaune pour la pluie a également été émis par le service météo pour certains Britanniques.

L’avertissement couvre les régions du sud-ouest de l’Angleterre et du sud du Pays de Galles entre 6 h et 18 h lundi, avec des rafales de 55 mph à 65 mph sur terre et de 70 mph à 80 mph dans les zones côtières.

Cela signifie que les inondations perturberont probablement les maisons et les entreprises, tandis que les temps de trajet seront également affectés.

Le météorologue du Met Office, Alex Burkill, a déclaré que deux zones de basse pression devaient apporter “un temps très humide et venteux”.

Il a déclaré: “Nous avons deux zones de basse pression qui se dirigent vers le Royaume-Uni ce soir et demain.

“Le premier est vers le nord-ouest de l’Irlande du Nord et le second arrive en Irlande et dans le sud-ouest de l’Angleterre.

“Ils vont apporter un temps très humide et venteux.”

Il a déclaré que bien qu’il y ait une incertitude autour de la météo lundi, il existe un risque de vents forts dans les régions côtières de Cornwall, du Devon et du sud du Pays de Galles.

M. Burkill a déclaré: “Demain, il convient de garder à l’esprit qu’il y a un peu d’incertitude à ce sujet, donc différents modèles font des choses légèrement différentes avec la trajectoire de cette basse pression.

“En particulier sur vos parties côtières de Cornouailles, du Devon et du sud du Pays de Galles, il existe un risque de vents très forts.”

Il a déclaré que les vents pourraient avoir un impact sur les voyages depuis les aéroports de la région, tels que l’aéroport de Cardiff et l’aéroport d’Exeter.

M. Burkill a ajouté que même si aucun avertissement n’était encore en place, il pourrait également y avoir des pluies “importantes” dans les régions occidentales du Pays de Galles et d’Irlande du Nord lundi.

“Il pourrait y avoir des pluies importantes”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons pas encore d’avertissement. Mais, vous savez, ce n’est pas hors de question.”

Les températures devraient également chuter jusqu’à -4 ° C (24,8 ° F) dans certaines parties du pays lundi matin.

“Il va faire assez froid vers le nord-est du Royaume-Uni en particulier”, a-t-il déclaré.

“Donc, des températures autour de moins quatre peut-être. Et donc cela entraîne un risque de glace et de brouillard, donc les conditions de conduite sont difficiles là-bas.”