Météo au Royaume-Uni: la neige frappera aujourd’hui alors que «Troll de Trondheim» apporte des températures glaciales et le Met Office publie un avertissement de chaos de voyage

Les BRITS sont préparés à la neige aujourd’hui alors que le «Troll de Trondheim» se profile, le Met Office émettant un avertissement météorologique pour le chaos des voyages.

La substance blanche devrait frapper le Royaume-Uni avec la vague de froid due à une tempête de verglas connue sous le nom de «Troll de Trondheim» en provenance de Norvège.

La neige est déjà tombée en Cumbrie dimanche Crédit : Jordan Crosby

Un homme brave la marche à travers la neige de l’hiver en Cumbria Crédit : Jordan Crosby

Un avertissement météo jaune pour la neige a été mis en place par le Met Office Crédit : Bureau MET

Et cela signifie que la neige pourrait même frapper certaines parties du pays aujourd’hui, l’Écosse étant la plus touchée.

Le Met Office a déclaré que les averses affecteraient les comtés côtiers du nord et de l’est et deviendraient “de plus en plus hivernales dans le nord de l’Écosse”, la neige commençant à s’accumuler sur les collines.

Ailleurs, le prévisionniste a prédit que les Britanniques profiteraient de périodes ensoleillées aujourd’hui, mais a averti que le temps serait très froid.

Le temps de ce soir devrait également apporter des conditions de gel avec plus de neige attendue dans le nord de l’Écosse.

Et un avertissement météo jaune pour la neige a été émis pour tout demain pour le nord de l’Écosse.

Le Met Office a averti que les navetteurs pourraient faire face à des temps de trajet accrus, les routes et les chemins de fer étant les plus touchés par les retards.

Cela survient alors que le service météorologique a émis un avertissement urgent de temps froid avec des températures qui devraient plonger jusqu’à -10 ° C dans certaines parties du pays.

Une alerte orange avertit du temps hivernal entre 18 heures le mercredi et 9 heures le lundi 12 décembre, les services sociaux et de santé étant invités à prendre des mesures pour protéger les groupes à haut risque.

Les prévisionnistes ont déclaré que l’air de l’Arctique se propagerait vers le sud à travers le pays, avec des nuits très froides et glaciales attendues à partir du milieu de la semaine.

La météorologue en chef adjointe du Met Office, Rebekah Sherwin, a déclaré: «Les températures commenceront à baisser cette semaine, les températures diurnes ayant du mal à dépasser le point de congélation dans de nombreux endroits à partir du milieu de la semaine.

“Cependant, l’air froid de l’Arctique apportera également des conditions plus lumineuses, avec quelques périodes sèches et ensoleillées dans de nombreuses régions, en particulier loin de la côte.

« Les averses deviendront plus hivernales au fil de la semaine avec un risque de neige par moments. Un avertissement national jaune de temps violent pour la neige a été émis mercredi couvrant le nord de l’Écosse.

“Nous pouvons nous attendre à voir de la neige et des averses hivernales plus au sud au cours de la semaine, en particulier dans les zones côtières ou sur les hauteurs.

“Il y aura des gelées généralisées avec des températures descendant jusqu’à -10 ° C pendant la nuit dans des endroits isolés d’ici la fin de la semaine.”

Le Met Office a également averti que la météo pourrait “perturber la prestation des services”.

Des averses hivernales sont probables dans les zones côtières et des nuits très froides sont attendues, avec de fortes gelées probables.

Les températures diurnes persistent près ou juste au-dessus du point de congélation, les températures nocturnes continuant de baisser, ont déclaré les prévisionnistes.

De la neige est même annoncée dans les semaines à venir, laissant espérer un Noël blanc.

Les prévisions à long terme du Met pour la période du 19 décembre au 2 janvier indiquent qu’une “transition entre les conditions froides et douces” dans cette période entraîne “un risque de pluie, avec du grésil et de la neige”.