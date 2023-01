Météo au Royaume-Uni: la neige de la zone exacte devrait tomber dans quelques jours alors que le jet stream de l’Atlantique fouette les Britanniques avec de fortes pluies et des vents violents

La NEIGE pourrait tomber en quelques jours alors qu’un courant-jet de l’Atlantique frappe le Royaume-Uni avec de fortes pluies.

Des vents violents et un temps humide devraient frapper la Grande-Bretagne alors que le puissant système La Nina s’installe.

Véhicules traversant l’A1101 inondé à la frontière du Norfolk et du Cambridgeshire Crédit : Bav Media

Les champs et les routes autour de Welney ont été inondés ce matin avec plus de pluie attendue cette semaine Crédit : Bav Media

Les navetteurs se sont rendus au bureau de l’autre côté du pont de Londres lors de leur premier jour de retour au travail en 2023 Crédit : Alamy

Les piétons à l’abri sous des parapluies pendant les pluies à Camden, au nord de Londres Crédit : LNP

Les prévisionnistes prévoient que l’ouest et le nord-ouest seront les plus touchés, mais la plupart des régions peuvent s’attendre à des températures froides.

Le Met Office a déclaré qu’il pourrait y avoir de la neige ce mois-ci – mais elle sera limitée aux hauteurs du nord du Royaume-Uni, très probablement dans les Highlands écossais.

Les météorologues ont déclaré: “Un régime d’ouest est très probable pour le Royaume-Uni dans la première partie de janvier, ce qui signifie des conditions humides et venteuses pour beaucoup.

“La pluie ou les averses seront souvent les plus fortes et les plus fréquentes dans l’ouest et le nord-ouest, mais les régions plus au sud et à l’est ne sont en aucun cas à l’abri.

“Les températures devraient être proches ou supérieures à la moyenne dans l’ensemble, le grésil ou la neige étant très probablement limité aux hauteurs du nord.”

Natural Resources Wales et l’Agence écossaise de protection de l’environnement ont émis des avis d’inondation pour la région.

Les prévisionnistes ont déclaré que le jet stream pourrait s’affaiblir vers la mi-janvier, ce qui entraînerait “des périodes plus froides et plus sèches”.

Les Britanniques font face au chaos des voyages aujourd’hui alors qu’un double coup dur d’inondations et de grèves de train frappe.

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes pour la pluie dans deux zones à partir de 14 heures aujourd’hui hier.

L’un couvre les parties centrales et occidentales de l’Écosse, s’étendant d’aussi loin au nord qu’Inverness jusqu’au nord de Glasgow.

Tandis que le second s’étend sur certaines parties du sud-ouest de l’Écosse et du nord-ouest de l’Angleterre.

Des inondations locales sont également possibles, ce qui pourrait frapper les Maures du sud-ouest de l’Angleterre plus tard dans la journée et demain.

Les Britanniques ont été invités à ne pas voyager sur le service ThamesLink à moins que cela ne soit absolument nécessaire pendant les jours de grève des 4, 5, 6 et 7 janvier.

Les membres des syndicats RMT et Aslef prévoient d’organiser un débrayage massif.

Aujourd’hui, il y aura des averses intermittentes dans la plupart des régions, en particulier au Pays de Galles, dans le nord de l’Angleterre, en Irlande du Nord et en Écosse, bien que ce soit un après-midi plus sec et principalement nuageux.

Il y aura quelques périodes ensoleillées pour le reste de l’Angleterre, et il fera sec pendant la majeure partie de la journée avec un vent frais d’ouest.

Jeudi sera une journée nuageuse avec une bande de pluie partant du sud le matin, se déplaçant vers le nord l’après-midi et devenant abondante.

Les voitures font leur chemin le long de l’A939 après de fortes chutes de neige dans les Highlands écossais Crédit : PA