Météo au Royaume-Uni – La «mousson de juin» va tremper la Grande-Bretagne avant que la «vague de chaleur» de six jours n’apporte la canicule de juillet 27C

Les BRITS devraient être trempés dans une « mousson de juin » cette semaine avant qu’une « vague de chaleur » de six jours en juillet n’apporte des températures torrides de 27 ° C.

Il est peu probable qu’une partie du Royaume-Uni évite un trempage torrentiel à un moment donné cette semaine, car quatre tampons atlantiques de 500 milles de large devraient frapper.

Deux surfeurs bravent les mauvaises conditions sur la plage de Newquay Crédit : SWNS

Une mariée et un marié à Brighton ne laissent pas le temps ralentir leur grand jour Crédit : Alamy

La plage de Brighton est déserte en raison du temps humide Crédit : Alamy

Les températures devraient cependant augmenter de 11 ° C en l’espace de sept jours seulement d’ici la fin du mois – et les températures devraient encore augmenter début juillet, selon certains prévisionnistes.

On s’attend à ce que les parties occidentales soient les plus touchées avec trois pouces de pluie qui devraient tomber au cours des quinze prochaines semaines, tandis que l’est devrait recevoir un pouce au cours de la même période.

La première des quatre zones dépressionnaires de l’Atlantique porteuses de pluie doit frapper aujourd’hui le sud, elle sera suivie d’une autre qui frappera le nord mercredi.

La plage de Newquay est presque déserte aujourd’hui, photo du haut, alors qu’une semaine avant elle était pleine à craquer Crédit : SWNS

Un bus touristique navigue dans les flaques du front de mer de Brighton Crédit : Alamy

Un autre devrait ensuite frapper la plupart des régions ce week-end et un quatrième la semaine prochaine.

Le début de cette semaine verra des températures à 15 °C et de fréquentes averses de pluie.

Les températures devraient cependant grimper à 26 ° C à Londres d’ici le 28 juin.

La plupart des régions de Grande-Bretagne profiteront ensuite d’un temps chaud pendant la première quinzaine de juillet, prédit le Met Office.

Ces personnes n’ont pas l’air de s’amuser beaucoup en marchant le long du front de mer à Southsea, Hampshire Crédit : PA

Une femme s’abrite sous un parapluie à Queen’s Park à Londres Crédit : LNP

Les températures pourraient grimper à 27°C dans le Sud-Est et à Londres le 6 juillet dans le cadre d’une « canicule » de six jours.

Netweather a déclaré à propos de début juillet : « Il y a un signal pour que la pression devienne relativement élevée à l’est du Royaume-Uni, ce qui pourrait entraîner un temps plutôt plus chaud, en particulier dans l’est de la Grande-Bretagne, avec des vents soufflant du sud ou du sud-ouest, et le potentiel d’épidémies orageuses.

Une « canicule » de six jours est prévue début juillet Crédit : ©Graham Hunt

Le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent était le 14 juin lorsque le mercure a atteint 28,6 ° C à Heathrow.

Le prévisionniste de Weather Outlook, Brian Gaze, a déclaré: « La ‘mousson européenne’ voit des vents d’ouest revenir, apportant de la pluie, après avoir été absent dans des conditions chaudes et sèches qui ont commencé l’été. »

L’ancien prévisionniste de la BBC et du Met Office, John Hammond, des tendances météorologiques, a déclaré: «C’est un mois de juin en deux moitiés, avec la seconde moitié très différente de la première.

«Des averses plus torrentielles sont probables, provoquant potentiellement des inondations. Un air atlantique plus frais signifie une baisse des températures.

Un prévisionniste du Met Office a déclaré : « Il fera plus frais que récemment, avec de la pluie parfois lundi et mardi matin dans le sud, et à partir de mercredi dans le nord.

« La pluie est probable plus tard dans la semaine loin de l’Ouest, la semaine prochaine étant susceptible d’avoir des périodes stables entrecoupées de périodes instables.

« Du 4 au 18 juillet, de nombreuses régions connaîtront un temps chaud, avec des périodes de conditions généralement stables. »

Le Met Office a précédemment déclaré: « La » mousson européenne « est un phénomène mal défini qui s’applique à un retour des vents d’ouest en juin après un éventuel affaiblissement à la fin du printemps. »