Météo au Royaume-Uni – La misère de la «bombe à pollen» pour des millions de personnes le jour le plus chaud de l’année à 30 ° C alors que l’Euro 2020 démarre avec une vague de chaleur

Les fans de FOOTBALL se prélasseront dans une chaleur de 30 ° C alors que l’Angleterre affrontera la Croatie à l’Euro 2020 le week-end le plus chaud de l’année.

Mais ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles – car le Royaume-Uni sera touché par une « bombe à pollen » causant la misère du rhume des foins à des millions de personnes.

L’Est devrait grésiller samedi avec des températures atteignant 27. Sur la photo, Cley à Norfolk

Après une semaine chaude et humide, les températures augmenteront à nouveau.

Nous pourrions voir des sommets de 28C aujourd’hui, 29C demain et un énorme 30C lundi.

Le prévisionniste du Met Office, Alex Deakin, a déclaré: « Si vous aimez le ciel ensoleillé, vous allez vous régaler car la plupart des régions du Royaume-Uni verront énormément de ciel bleu samedi et dimanche.

« Samedi sera une journée fantastique si vous aimez le soleil d’été avec des températures généralement comprises entre 20 et 20 degrés.

« Dimanche, nous verrons les températures augmenter davantage, plus largement au-dessus de 27 ° C et nous pourrions obtenir 28 ° C ou peut-être 29 ° C dans le sud-est. »

C’est le moment idéal alors que l’Angleterre entame sa campagne pour l’Euro 2020 dimanche après-midi contre la Croatie – l’équipe qui les a éliminés de la Coupe du monde il y a trois ans.

Mais les fans sont avertis que les niveaux d’UV seront « élevés ou très élevés » et que le nombre de pollens de graminées en Grande-Bretagne pourrait causer des problèmes pour le rhume des foins.

Le Met Office a émis des avertissements concernant des taux de pollen « très élevés » dans tout le pays.

Il est susceptible de laisser aux personnes atteintes des yeux douloureux et des démangeaisons et un nez qui coule sans arrêt.

Les températures devraient atteindre des sommets de 29 ° C dans certaines régions dimanche Crédit : MET OFFICE

Le prévisionniste du Met Office, Nicola Maxey, a déclaré: « Les taux de pollen pour l’ensemble de l’Angleterre et du Pays de Galles sont très élevés pour les cinq prochains jours.

« Cela va être assez inconfortable pour ceux qui le comprennent vraiment mal.

« Les niveaux d’UV sont également très élevés pendant le week-end, ce qui signifie que les gens peuvent brûler assez rapidement sans s’en rendre compte. »

Pas moins de 13 millions de personnes souffrent de rhume des foins au Royaume-Uni.

Le temps plus chaud marque le début d’une vague de chaleur britannique qui dure jusqu’à la semaine prochaine.

John Hammond, de Weather Trending, a déclaré au Sun Online : « Ce sera certainement la période la plus chaude de l’année jusqu’à présent, en particulier dans les régions les plus au sud et à l’est du Royaume-Uni.

« Ce sera aussi de l’air assez lourd. C’est ce qu’on appelle l’air maritime tropical, et il pourrait bien transporter pas mal de nuages.

« Samedi et dimanche, alors que la haute pression s’accumule dans tout le pays, 30 degrés ou plus sont tout à fait possibles. »

Le Met Office a déclaré dans son blog que les températures seront si élevées, en particulier dans le sud, que « certaines régions pourraient atteindre les critères de canicule ».

Une vague de chaleur est définie par les prévisionnistes comme une période ininterrompue de températures exceptionnellement élevées.

Oli Claydon du Met Office a déclaré que le coin sud-est – y compris East Anglia et Cambridgeshire – est « là où le temps est meilleur ».

Les victimes du rhume des foins ont été averties que les niveaux de pollen seront élevés ou très élevés ce week-end Crédit : MET OFFICE

Et Brian Gaze de Weather Outlook a déclaré que les choses « deviendront également de plus en plus humides à mesure qu’un flux du sud-ouest attire l’air subtropical ».

Il a ajouté: « Il est possible que 30C soit pointé plus d’une fois dans le sud entre vendredi et lundi.

« Les températures nocturnes seront également élevées dans la moitié sud du Royaume-Uni, ne tombant peut-être pas en dessous de 19 ° C samedi soir.

« Dans le nord, il ne fera pas aussi chaud, mais le nord-est de l’Écosse pourrait voir des températures avoisinant les 20 degrés Celsius dimanche.

« Après la période fraîche prolongée d’avril et de mai, c’est le temps qui fait demi-tour complet. »

Le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent a été le 2 juin lorsque le mercure a grimpé à 28,3 °C à Northolt, dans l’ouest de Londres.

Mais les températures de ce week-end pourraient bien voir ce record battu.

Les bookmakers Ladbrokes ont déclaré que « les températures atteindront les 30 °C cette semaine » et ont des chances que ce mois-ci soit le plus chaud jamais enregistré à 4/6.

Il a également un coup 4/5 pour qu’une interdiction de tuyau d’arrosage soit émise n’importe où au Royaume-Uni ce mois-ci.

La température la plus élevée jamais enregistrée en juin était de 35,6 °C à Southampton le 28 juin 1976.

