Météo au Royaume-Uni – La Grande-Bretagne si chaude à 30 °C, le Devon et les Cornouailles sont en «alerte élevée» pour les FEUX SAUVAGES alors que la chaleur meurtrière ravage la nation

Une alerte orange pour WILDFIRES a été émise par la police pour le Devon et les Cornouailles alors que les températures atteignent des sommets torrides.

Le mercure devrait atteindre le sommet de 20, Cardiff culminant à 30 ° C un autre jour d’une vague de chaleur à l’échelle du Royaume-Uni.

Les températures devraient grimper jusqu’à 20 degrés et Cardiff devrait atteindre 30 ° C Crédit : BNPS

La police a émis une alerte orange pour les incendies de forêt à Cornwall et dans le Devon aujourd’hui

Devon et la police de Cornwall ont déclaré que «la plupart» des parties du sud-ouest de

L’Angleterre est en alerte incendie de forêt orange.

Cependant, sur un graphique montrant les zones à risque le plus élevé, le Devon et Cornwall étaient presque entièrement engloutis par une zone d’alerte rouge « élevée » ou « très élevée ».

Avec une histoire d’incendies de landes et d’enfers de terres agricoles, les deux

les comtés en ont déjà vu plusieurs cette année.

En février, un incendie a ravagé le Dartmoor dans ce qui était soupçonné d’être un incendie criminel.

Les gens pouvaient voir l’incendie à environ 32 km à Plymouth alors que les flammes illuminaient le ciel nocturne.

La police a prévenu que nous pourrions avoir une répétition des flammes de cette

année, et a déclaré : « Les conditions devraient actuellement s’assouplir au

week-end avec quelques précipitations dans les prévisions.

« Certains allumages sont possibles, entraînant des incendies de forêt modérés à élevés,

en particulier dans l’herbe coupée et les cultures.

« Les vents diurnes sont variables à la fois en vitesse et en direction, s’élevant à

à environ 25 km/h de l’Est vendredi.

« Ceux-ci pourraient être gênants s’il y a un allumage.

« L’humidité relative peut parfois chuter en dessous de 50 %. Les températures devraient rester élevées mais se refroidir progressivement à l’approche du week-end. Les combustibles fins seront très secs. »

ÊTRE À L’AFFÛT

En plus de cela, la force a dit aux gens d’éviter les barbecues en plein air et

la combustion des débris et d’être « alerte » sur les véhicules et les cigarettes

risques d’incendie.

Cela, a-t-il ajouté, contribuera à réduire le risque d’un autre incendie de forêt.

Pendant ce temps, le reste du Royaume-Uni connaîtra des températures légèrement inférieures, Londres connaissant 28 °C, Birmingham et Manchester 29 °C et Southhampton 23 °C aujourd’hui.

Les températures ont grimpé en flèche cette semaine, atteignant des records de 32,2 °C à Heathrow à Londres.

La chaleur a fait que les routes « fondent comme du chocolat » et les lignes de train se déforment – ​​incitant même le Met Office à émettre son tout premier avertissement de chaleur extrême.

L’avertissement est en place dans le centre et le sud de l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord jusqu’à vendredi, le mercure devant atteindre des sommets de 33°C.

Mais le temps ensoleillé a pris une tournure dans l’est de l’Angleterre mardi, avec de fortes pluies, de la grêle et plusieurs routes inondées.

AVERTISSEMENT DE PLUIE JAUNE

Le Met Office a averti que plus de fortes pluies et d’averses orageuses étaient en route – et elles pourraient déclencher le chaos des voyages.

Les prévisionnistes ont émis un avertissement météo jaune pour samedi et dimanche, couvrant la majeure partie de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Il met en garde contre un risque d’inondation, de « conditions de conduite difficiles » et de coupures de courant potentielles, ainsi que la perte d’autres services pour certains foyers et

Bien que la vague de chaleur torride devrait se terminer ce week-end, elle est juste en pause avec un deuxième grésillement prévu pour le début du mois prochain.

Le Met Office prédit: « Au début du mois d’août, des conditions plus chaudes et plus sèches que la moyenne devraient revenir pour une grande partie du Royaume-Uni. »

« À la mi-août, la confiance devient plutôt faible, mais avec des conditions changeantes très probablement.

« Des températures supérieures à la moyenne continuent d’être signalées pendant une grande partie de la période, devenant peut-être très chaudes ou chaudes parfois dans le sud. »

Les prévisionnistes ont ajouté qu’août aura des « conditions plus sèches avec des éclaircies et des « averses ou des périodes de pluie plus longues ».

Pendant ce temps, les bookmakers ont réduit les cotes à seulement 10/11 ce mois-ci étant le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré.

Public Health England a prolongé jusqu’à vendredi son avertissement de chaleur et de santé, qui avertit les gens de prendre des mesures pour rester au frais et faire attention aux personnes vulnérables.

Et les services d’urgence ont exhorté les gens à être conscients des dangers d’aller en eau libre après 16 décès confirmés liés à l’eau au cours des quatre derniers jours.

Heather Brison, 21 ans, à Luss, Loch Lomond, Argyle et Bute Crédit : James Chapelard 07834233059

Hier, les adorateurs du soleil ont emballé Durdle Door dans le Dorset Crédit : ©Graham Hunt

Les températures de cuisson font fondre les routes goudronnées près du Devon Crédit : Alamy

Des amis se prélassent au temps chaud à Newbury, Berkshire Crédit : PA