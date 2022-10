Météo au Royaume-Uni – La Grande-Bretagne sera plus chaude que la Croatie aujourd’hui avec des sommets glorieux de 20 ° C après des jours de fortes pluies et d’inondations

BRITS se prélassera dans des sommets glorieux de 20 ° C aujourd’hui alors que les températures montent en flèche – rendant le Royaume-Uni plus chaud que le point chaud des vacances en Croatie.

Les amateurs de soleil profiteront de températures “exceptionnellement chaudes” dans le sud-est à mesure que le soleil se fera sentir.

Des températures anormalement chaudes devraient frapper le Royaume-Uni aujourd’hui avec des sommets de 20 ° C Crédit : ©Graham Hunt

La Grande-Bretagne sera plus chaude que la Croatie aujourd’hui avec des sommets glorieux de 20 ° C Crédit : Bureau MET

Les sommets d’aujourd’hui de 20C dépassent la capitale de la Croatie, Zagreb, où le mercure atteindra 15C.

Cela survient après des jours de pluies torrentielles et de fortes inondations, le Met Office émettant des avertissements météorologiques jaunes couvrant certaines parties de l’ouest de l’Écosse et de l’Irlande du Nord.

Certaines maisons et entreprises devaient être inondées au milieu de 11 alertes aux inondations émises dans des régions du Royaume-Uni, notamment le Dorset, les Cornouailles, l’Essex et le Gloucestershire.

Ce matin, un ciel gris couvert et quelques fortes averses se déplaceront vers le nord à travers le Royaume-Uni, mais l’après-midi devrait apporter un soleil durable.

À 15 heures, certaines parties de Londres atteindront des sommets de 20 ° C et le sud-ouest est prévu pour des températures de 17 ° C à 19 ° C.

En se déplaçant vers le nord, les Midlands devraient atteindre le milieu à la fin de l’adolescence tandis que l’Écosse et l’Irlande du Nord atteindront des sommets de 14C à 15C.

Les vents devraient également se redresser dans l’ouest aujourd’hui, avec des coups de vent atteignant en moyenne 19 mph dans le Pembrokeshire et 16 mph à Plymouth à midi.

Dans la soirée, la bande de pluie voyageant vers le nord dégagera les Shetland à l’aube, selon le Met Office.

Les météorologues ont prédit des périodes claires avec de fortes pluies dans l’ouest et le sud ce soir.

L’ouest et le sud-ouest continueront de ressentir de fortes rafales de vent qui se poursuivront dans la soirée.

La chaleur inhabituelle ressentie à travers le Royaume-Uni aujourd’hui survient alors que les prévisionnistes prédisaient un «été indien» – où une période de chaleur inhabituelle dure tard dans l’année après une brève vague de froid.

Les températures élevées devraient également baisser au cours des prochaines semaines, les météorologues affirmant que la neige est probable pour les régions du nord et de l’ouest à partir du 9 novembre.

Le Met Office prévoit qu’entre le 9 et le 23 novembre, il y a “une probabilité croissante de temps calme à partir du milieu du mois, apportant un potentiel de temps plus froid et plus sec, en particulier pour le nord et l’ouest”.

Il ajoute: “Cela entraînerait probablement un risque de nuits fraîches avec de la brume, du gel et du brouillard par endroits, avec de la neige possible dans toutes les averses des régions du nord et de l’ouest, en particulier sur les hauteurs.”